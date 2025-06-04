В ГУФСИН сделали заявление после слов екатеринбургского авторитета

В свердловском ГУФСИН опровергли слова криминального авторитета Марселя Гасанова, который в суде заявил, что его якобы травили в СИЗО-1. URA.RU публикует заявление ведомства.
«Для предотвращения распространения недостоверной информации сообщаем: в ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого Г. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Г., других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано», — сообщили в региональном ГУФСИН.
Гасанова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире, оскорблении силовика и угрозах ему. Он вину отрицает и считает уголовное дело сфабрикованным. О том, как прошло первое судебное заседание, — в материале агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
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