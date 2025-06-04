В ГУФСИН сделали заявление после слов екатеринбургского авторитета

В свердловском ГУФСИН опровергли сведения «решалы» об отравлениях в СИЗО-1

04 июня 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов вину отрицает Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова В свердловском ГУФСИН опровергли слова криминального авторитета Марселя Гасанова, который в суде заявил, что его якобы травили в СИЗО-1. URA.RU публикует заявление ведомства. «Для предотвращения распространения недостоверной информации сообщаем: в ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого Г. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Г., других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано», — сообщили в региональном ГУФСИН. Гасанова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире, оскорблении силовика и угрозах ему. Он вину отрицает и считает уголовное дело сфабрикованным. О том, как прошло первое судебное заседание, — в материале агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском ГУФСИН опровергли слова криминального авторитета Марселя Гасанова, который в суде заявил, что его якобы травили в СИЗО-1. URA.RU публикует заявление ведомства. «Для предотвращения распространения недостоверной информации сообщаем: в ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого Г. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Г., других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано», — сообщили в региональном ГУФСИН. Гасанова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире, оскорблении силовика и угрозах ему. Он вину отрицает и считает уголовное дело сфабрикованным. О том, как прошло первое судебное заседание, — в материале агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.