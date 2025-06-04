В ГУФСИН сделали заявление после слов екатеринбургского авторитета

В свердловском ГУФСИН опровергли сведения «решалы» об отравлениях в СИЗО-1
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Избрание меры пресечения криминальному авторитету Марселю Гасанову. Екатеринбург , гасанов марсель
Марсель Гасанов вину отрицает Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

В свердловском ГУФСИН опровергли слова криминального авторитета Марселя Гасанова, который в суде заявил, что его якобы травили в СИЗО-1. URA.RU публикует заявление ведомства.

«Для предотвращения распространения недостоверной информации сообщаем: в ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого Г. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Г., других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано», — сообщили в региональном ГУФСИН.

Гасанова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире, оскорблении силовика и угрозах ему. Он вину отрицает и считает уголовное дело сфабрикованным. О том, как прошло первое судебное заседание, — в материале агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

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В свердловском ГУФСИН опровергли слова криминального авторитета Марселя Гасанова, который в суде заявил, что его якобы травили в СИЗО-1. URA.RU публикует заявление ведомства. «Для предотвращения распространения недостоверной информации сообщаем: в ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого Г. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Г., других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано», — сообщили в региональном ГУФСИН. Гасанова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире, оскорблении силовика и угрозах ему. Он вину отрицает и считает уголовное дело сфабрикованным. О том, как прошло первое судебное заседание, — в материале агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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