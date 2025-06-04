«Ноги уходят в другое измерение»: как судили криминального авторитета в Екатеринбурге

Екатеринбургский авторитет Гасанов устроил шоу на первом суде

04 июня 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов отрицает, что является «смотрящим» за регионом Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого обвиняют по трем статьям УК РФ, устроил шоу на первом судебном заседании в Свердловском облсуде. За пару часов он успел повыяснять отношения со своим новым защитником, заявить, что его якобы травят в СИЗО-1 и обвинить силовиков в незаконном уголовном преследовании. Подробнее об этом, — в материале URA.RU. О задержании Гасанова стало известно 11 февраля. Тогда силовики провели обыски у него дома, где нашли охолощенный автомат. Позже Марселю вменили статью о занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ), суд отправил его в следственный изолятор. Уже там он заработал еще две уголовки. Гасанова обвинили в оскорблении сотрудника учреждения и угрозах. Он свою вину отрицает. Марсель Гасанов очень эмоционально защищался в суде Фото: Сергей Бодров © URA.RU Разборки с адвокатом Гасанов начал перед началом судебного заседания. Он хотел, чтобы его защиту осуществлял прежний юрист (жена Марселя не заключила с ней соглашение). К тому же она запрещала Марселю общаться с представителями СМИ, а тот не мог сдержаться. «В конце февраля-начале марта [в СИЗО] в еду стали добавлять какую-то жидкость. От которой ноги уходят в другое измерение. Четыре отравления. В соседнюю камеру таблетки дают. Я терял сознание, в штаны обделываюсь, скинул уже 20 кг за два месяца. Пишу заявление в ФСБ, знаю, кто меня подставил. Сотрудник ФСБ меня подставил из-за денег. Прошу адвоката забрать мою бумагу, отправить. Моей жене какие-то проблемы создали. Просто тупо нагло садите не за что. Из меня делаете… Я не думал, что в 2025 году на СИЗО, мне бы рассказали, я бы не поверил. Еду употребляю: резкая вспышка, шишки на висках, ноги отказывают, человек обделывается. Я литрами воду пью, легче становится», — выдал он. А потом снова начал перепалку с адвокатом. «Вас как зовут? Вы вообще понимаете, что тут происходит? Вы хоть с материалами дела знакомы?» — интересовался Гасанов. И попросил судью пятиминутный перерыв, чтобы обсудить позицию с защитником. После этого уже судья стал усмирять пыл подсудимого. «Нельзя давать реплики без разрешения судьи. Если вам что-то непонятно, то просите время на консультацию с адвокатом. Выражаясь так [эмоционально], вы проявляете неуважение к суду. За такое поведение вы можете быть удалены», — сказал Александр Ладин. Гасанов в ответ попросил прощения: «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…». Вину он отрицает в полном объеме Фото: Сергей Бодров © URA.RU Он назвал свое уголовное преследование незаконным и необоснованным, а дело — сфабрикованным. «Я с таким беспределом в жизни не сталкивался. Вы все вместе доказываете, что я верблюд, а я человек. <…> Если бы у меня был такой статус („смотрящего“ — прим. ред.), я бы от такого не отказывался. А я таким не являюсь. Я выставил часы в соцсетях, написал, что мне подарил криминальный друг. А [следователи] эту переписку вставляют. Это разве доказательства?» — задается вопросом Гасанов. Также Марсель прокомментировал эпизод с оскорблением сотрудника ГУФСИН. По его словам, это тоже связано с отравлением (сведения не подтверждены). «Валяюсь на полу, смотрю на оперативника. Говорю ему: «Зачем ты это делаешь? У меня такая же семья, как и тебя. Зачем травите? Такое что ли бывает в 2025-м? Он расценил это как угрозу, написал заявление. И тут же ФСБ. А я сколько писал по факту отравления — ничего. Хотя и врачей ловил с этими витаминками. Пусть люди знают, что за беспредел творится!» — выразил Гасанов. Кроме того, он рассказал, что показания против него дала проститутка, которую он год назад избил. Заседание отложили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого обвиняют по трем статьям УК РФ, устроил шоу на первом судебном заседании в Свердловском облсуде. За пару часов он успел повыяснять отношения со своим новым защитником, заявить, что его якобы травят в СИЗО-1 и обвинить силовиков в незаконном уголовном преследовании. Подробнее об этом, — в материале URA.RU. О задержании Гасанова стало известно 11 февраля. Тогда силовики провели обыски у него дома, где нашли охолощенный автомат. Позже Марселю вменили статью о занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ), суд отправил его в следственный изолятор. Уже там он заработал еще две уголовки. Гасанова обвинили в оскорблении сотрудника учреждения и угрозах. Он свою вину отрицает. Разборки с адвокатом Гасанов начал перед началом судебного заседания. Он хотел, чтобы его защиту осуществлял прежний юрист (жена Марселя не заключила с ней соглашение). К тому же она запрещала Марселю общаться с представителями СМИ, а тот не мог сдержаться. «В конце февраля-начале марта [в СИЗО] в еду стали добавлять какую-то жидкость. От которой ноги уходят в другое измерение. Четыре отравления. В соседнюю камеру таблетки дают. Я терял сознание, в штаны обделываюсь, скинул уже 20 кг за два месяца. Пишу заявление в ФСБ, знаю, кто меня подставил. Сотрудник ФСБ меня подставил из-за денег. Прошу адвоката забрать мою бумагу, отправить. Моей жене какие-то проблемы создали. Просто тупо нагло садите не за что. Из меня делаете… Я не думал, что в 2025 году на СИЗО, мне бы рассказали, я бы не поверил. Еду употребляю: резкая вспышка, шишки на висках, ноги отказывают, человек обделывается. Я литрами воду пью, легче становится», — выдал он. А потом снова начал перепалку с адвокатом. «Вас как зовут? Вы вообще понимаете, что тут происходит? Вы хоть с материалами дела знакомы?» — интересовался Гасанов. И попросил судью пятиминутный перерыв, чтобы обсудить позицию с защитником. После этого уже судья стал усмирять пыл подсудимого. «Нельзя давать реплики без разрешения судьи. Если вам что-то непонятно, то просите время на консультацию с адвокатом. Выражаясь так [эмоционально], вы проявляете неуважение к суду. За такое поведение вы можете быть удалены», — сказал Александр Ладин. Гасанов в ответ попросил прощения: «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…». Он назвал свое уголовное преследование незаконным и необоснованным, а дело — сфабрикованным. «Я с таким беспределом в жизни не сталкивался. Вы все вместе доказываете, что я верблюд, а я человек. <…> Если бы у меня был такой статус („смотрящего“ — прим. ред.), я бы от такого не отказывался. А я таким не являюсь. Я выставил часы в соцсетях, написал, что мне подарил криминальный друг. А [следователи] эту переписку вставляют. Это разве доказательства?» — задается вопросом Гасанов. Также Марсель прокомментировал эпизод с оскорблением сотрудника ГУФСИН. По его словам, это тоже связано с отравлением (сведения не подтверждены). «Валяюсь на полу, смотрю на оперативника. Говорю ему: «Зачем ты это делаешь? У меня такая же семья, как и тебя. Зачем травите? Такое что ли бывает в 2025-м? Он расценил это как угрозу, написал заявление. И тут же ФСБ. А я сколько писал по факту отравления — ничего. Хотя и врачей ловил с этими витаминками. Пусть люди знают, что за беспредел творится!» — выразил Гасанов. Кроме того, он рассказал, что показания против него дала проститутка, которую он год назад избил. Заседание отложили.