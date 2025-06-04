04 июня 2025

Взлет цен и дикий спрос: в Челябинске в мае выросли цены на коттеджи. Инфографика

Средняя стоимость коттеджей в Челябинске в мае достигла 5,2 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За две майские недели спрос на коттеджи вырос на 3,2%
За две майские недели спрос на коттеджи вырос на 3,2% Фото:

Цены на коттеджи в Челябинске с 13 по 15 мая выросли в цене на 3,2% до 5 миллионов 240 тысяч рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«Один из ключевых факторов повышения цен на коттеджи в городе — сезонность. На данные объекты недвижимости в мае 2025 года сильно повысился спрос В Челябинске сейчас минимальная цена коттеджей — 550 000 рублей, а максимальная — 31 000 000 рублей за объект», — сообщается на сайте «Restate».

По словам руководителя департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максима Молчанова, на рынке сейчас хороший выбор коттеджей. При покупке частных домов в пригороде Челябинска нужно следить, чтобы в доме было отопление (электрический котел), разводка водяных теплых полов, сделана электрика, отштукатурены стены и выровнен пол. При этом при минимальном ценнике на сегодняшний день в базовую стоимость не входят заборы и террасы. Их покупатель уже должен будет достраивать самостоятельно.

В Челябинске цены на коттеджи за две недели выросли на 3,2%
В Челябинске цены на коттеджи за две недели выросли на 3,2%
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Цены на коттеджи в Челябинске с 13 по 15 мая выросли в цене на 3,2% до 5 миллионов 240 тысяч рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Один из ключевых факторов повышения цен на коттеджи в городе — сезонность. На данные объекты недвижимости в мае 2025 года сильно повысился спрос В Челябинске сейчас минимальная цена коттеджей — 550 000 рублей, а максимальная — 31 000 000 рублей за объект», — сообщается на сайте «Restate». По словам руководителя департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максима Молчанова, на рынке сейчас хороший выбор коттеджей. При покупке частных домов в пригороде Челябинска нужно следить, чтобы в доме было отопление (электрический котел), разводка водяных теплых полов, сделана электрика, отштукатурены стены и выровнен пол. При этом при минимальном ценнике на сегодняшний день в базовую стоимость не входят заборы и террасы. Их покупатель уже должен будет достраивать самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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