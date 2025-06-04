«Спасли ему жизнь»: в Чечне сделали новое заявление по задержанию бизнесмена Щепихина

Сотрудники правоохранительных органов спасли жизнь предпринимателю Арегу Щепихину, задержав его на Ярославском вокзале в Москве. Об этом министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Адам Дудаев. По его словам, сотни тысяч мусульман и других верующих «кипели желанием» призвать к его ответу за его оскорбления религии и Бога.
«Хотел бы добавить пару моментов по делу данного провокатора. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национально данного разжигателя межнациональной межконфессиональной розни», — отметил Дудаев в своем telegram-канале.
Он также подчеркнул, что задержание проходило без чрезмерного применения силы со стороны полиции, несмотря на сопротивление Щепихина и его попытку скрыться. По словам Дудаева, в подобных случаях обычно применяются более жесткие меры задержания, однако действия силовиков были максимально сдержанными.
Министр отдельно обратил внимание на реакцию части общества. По его словам, некоторые группы защищают тех, кто допускает оскорбительные высказывания и провоцирует межнациональные и межконфессиональные конфликты, в то время как другие выступают за защиту религии и стабильность в обществе.
Щепихин был задержан 3 июня на Ярославском вокзале в Москве. Это произошло после его записи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. По словам Дудаева, задержание было проведено в рамках закона и с участием московских правоохранителей. Он отметил, что в отношении Щепихина проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.