03 июня 2025

Жители округа в Пермском крае остались без света из-за шторма

Глава Елово Пермского края Кустов: без света остались 12 населенных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная причина перебоев заключалась в падении деревьев и крупных веток на ЛЭП
Основная причина перебоев заключалась в падении деревьев и крупных веток на ЛЭП Фото:

Из-за сильного шторма, прошедшего 2 июня, в Еловском округе Пермского края было зафиксировано нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов. Под частичное отключение попали Елово, а также такие села и деревни, как Кресты, Плишкари, Тойкино, Неволино, Березовка, Городище, Дружная, Дуброво, Брюхово, Батуи и Прохорята. 

«Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, задействовав все необходимые ресурсы для скорейшего возобновления подачи электроэнергии жителям. Сотрудники предприятия „Водоканал“ также приняли участие в ликвидации последствий стихии, своевременно устранив упавшие на проезжую часть деревья», — написал глава округа Евгений Кустов в telegram-канале. 

Как отметил Евгений Кустов, основная причина перебоев заключалась в падении деревьев и крупных веток на линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено, все линии электропередачи приведены в рабочее состояние.

3 июня URA.RU сообщало, что в селе Крылово Пермского края сильный ветер снес части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей администрации. Кроме того, ветром снесло остановочный комплекс. Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов.

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Из-за сильного шторма, прошедшего 2 июня, в Еловском округе Пермского края было зафиксировано нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов. Под частичное отключение попали Елово, а также такие села и деревни, как Кресты, Плишкари, Тойкино, Неволино, Березовка, Городище, Дружная, Дуброво, Брюхово, Батуи и Прохорята.  «Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, задействовав все необходимые ресурсы для скорейшего возобновления подачи электроэнергии жителям. Сотрудники предприятия „Водоканал“ также приняли участие в ликвидации последствий стихии, своевременно устранив упавшие на проезжую часть деревья», — написал глава округа Евгений Кустов в telegram-канале.  Как отметил Евгений Кустов, основная причина перебоев заключалась в падении деревьев и крупных веток на линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено, все линии электропередачи приведены в рабочее состояние. 3 июня URA.RU сообщало, что в селе Крылово Пермского края сильный ветер снес части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей администрации. Кроме того, ветром снесло остановочный комплекс. Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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