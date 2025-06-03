Жители округа в Пермском крае остались без света из-за шторма

Из-за сильного шторма, прошедшего 2 июня, в Еловском округе Пермского края было зафиксировано нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов. Под частичное отключение попали Елово, а также такие села и деревни, как Кресты, Плишкари, Тойкино, Неволино, Березовка, Городище, Дружная, Дуброво, Брюхово, Батуи и Прохорята.
«Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, задействовав все необходимые ресурсы для скорейшего возобновления подачи электроэнергии жителям. Сотрудники предприятия „Водоканал“ также приняли участие в ликвидации последствий стихии, своевременно устранив упавшие на проезжую часть деревья», — написал глава округа Евгений Кустов в telegram-канале.
Как отметил Евгений Кустов, основная причина перебоев заключалась в падении деревьев и крупных веток на линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено, все линии электропередачи приведены в рабочее состояние.
3 июня URA.RU сообщало, что в селе Крылово Пермского края сильный ветер снес части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей администрации. Кроме того, ветром снесло остановочный комплекс. Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов.
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