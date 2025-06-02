02 июня 2025

В Пермском крае ураган снес крыши с ДК и здания бывшей администрации Крылово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поваленные деревья убирают с утра во многих территориях Пермского края (архивное фото)
Поваленные деревья убирают с утра во многих территориях Пермского края (архивное фото) Фото:

В селе Крылово Пермского края сильный ветер снес части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей администрации. Кроме того, ветром снесло остановочный комплекс. Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов.

«С утра продолжаем убирать последствия вчерашней непогоды: поваленные деревья, крупные ветки, оторванные элементы различных конструкций. В Крылово пострадали Дом культуры и здание бывшей сельской администрации, на обоих сорвало часть покрытия крыши. Также порывами ветра был перевернут и отнесен в сторону от региональной трассы остановочный комплекс „Крылово“», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, жители Чердынского округа вечером 2 июня остались без электроэнергии из-за аварий на сетях. Ветер и гроза лишили электричества села Пянтег, Редикор и поселок Рябинино. Перед этим синоптики предупреждали о надвигающемся ветре, порывы которого, по их прогнозам, должны были достигать 27 метров в секунду. 

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В селе Крылово Пермского края сильный ветер снес части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей администрации. Кроме того, ветром снесло остановочный комплекс. Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов. «С утра продолжаем убирать последствия вчерашней непогоды: поваленные деревья, крупные ветки, оторванные элементы различных конструкций. В Крылово пострадали Дом культуры и здание бывшей сельской администрации, на обоих сорвало часть покрытия крыши. Также порывами ветра был перевернут и отнесен в сторону от региональной трассы остановочный комплекс „Крылово“», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, жители Чердынского округа вечером 2 июня остались без электроэнергии из-за аварий на сетях. Ветер и гроза лишили электричества села Пянтег, Редикор и поселок Рябинино. Перед этим синоптики предупреждали о надвигающемся ветре, порывы которого, по их прогнозам, должны были достигать 27 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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