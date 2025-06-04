Полиция задержала шестерых человек по инциденту с бизнесменом Щепихиным

Полиция Москвы задержала шестерых человек, связанных с инцидентом на Ярославском вокзале, где предпринимателя и блогера Арега Щепихина усадили в автомобиль и увезли. Так МВД России впервые прокомментировало данное событие.
«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс», — говорится в сообщении МВД России, опубликованном в их официальном telegram-канале. Отмечается, что подозреваемые были доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская, после чего материалы проверки переданы в следственные органы.
Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные провели мужчину через здание вокзала, после чего положили его в багажник автомобиля Mercedes с мигалкой и номером АМР. Позже стало известно, что этим мужчиной оказался Арег Щепихин — предприниматель и блогер, публиковавший ролики с оскорблениями в адрес мусульман. Представители МВД по Чечне начали в отношении него проверку по статьям 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. После инцидента автомобиль был остановлен около Киевского шоссе, однако самого Щепихина в машине уже не оказалось, а мужчин отвели в отдел полиции и продержали их там всю ночь. Утром 4 июня они были отпущены из отдела.
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