«Сильно не пытали»: скандально задержанный бизнесмен Щепихин дал первый комментарий

Бизнесмен Арег Щепихин, задержанный вечером 3 июня шестью мужчинами на Ярославском вокзале Москвы, прокомментировал инцидент. Он назвал произошедшее «похищением» и отметил, что его «сильно не пытали» и допрашивали о связях с Украиной и о семье.
«Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали», — рассказал Арег Щепихин, его слова публикует telegram-канал Shot. По словам бизнесмена, интересы задержавших его лиц были сосредоточены на выяснении возможных связей с Украиной и оппозиционными кругами. Также он отметил, что мужчины пытались выяснить у него адреса жены и родителей.
Задержание Щепихина шестью мужчинами произошло вечером 3 июня на Ярославском вокзале и вызвало общественный резонанс: по сети начали расходиться видео, на которых видно, как бизнесмена ведут через здание вокзала, усаживают в машину и увозят. После это в МВД России отметили, что все шесть человек были задержаны и доставлены в отдел для разбирательств. Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул, что эти мужчины были силовиками и, фактически, спасли жизнь Щепихину благодаря произошедшему задержанию.
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