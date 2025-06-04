Центр Челябинска заволокло черным дымом из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел 4 июня днем
Пожар произошел 4 июня днем Фото:

В центре Челябинска около гостиницы «Малахит» произошел сильный пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«Загорелось недавно. И очень жестко», — сообщили очевидцы.

Горит утеплитель на площади в 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Возгорание локализовано. Угрозы нет», — добавили в ведомстве. 

Дым был виден за несколько кварталов
Дым был виден за несколько кварталов
Фото:

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В центре Челябинска около гостиницы «Малахит» произошел сильный пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «Загорелось недавно. И очень жестко», — сообщили очевидцы. Горит утеплитель на площади в 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Возгорание локализовано. Угрозы нет», — добавили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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