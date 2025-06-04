Пожар произошел 4 июня днем
В центре Челябинска около гостиницы «Малахит» произошел сильный пожар. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Загорелось недавно. И очень жестко», — сообщили очевидцы.
Горит утеплитель на площади в 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Возгорание локализовано. Угрозы нет», — добавили в ведомстве.
Дым был виден за несколько кварталов
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