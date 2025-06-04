Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев 4 июня начал официальный визит в Курган. Он посетил Центр Илизарова. Об этом сообщает telegram-канал «Азербайджан в России». Ранее о приезде посла в Курган URA.RU сообщали источники, приближенные к правительству региона.
«Посол Азербайджана начал свой визит в Курган с посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. В ходе визита Мустафаев ознакомился с деятельностью НМИЦ ТО, обсудил с его руководством возможности активизации двустороннего сотрудничества в научной и образовательной сферах, посетил музей Центра и сделал памятные фото в кабинете академика», — написано в tg-канале.
Курган связывают с Азербайджаном особые исторические отношения. Почти 40 лет назад, в ноябре 1985 года, город принимал одного из ведущих советских государственных деятелей — Гейдара Алиева, который в то время был первым заместителем председателя правительства СССР. Его насыщенная программа включала посещение предприятий, магазинов, а также медицинских учреждений, в том числе Центра Илизарова.
Ранее URA.RU сообщало, что посол Азербайджана Мустафаев впервые приехал в Курган. Он планирует провести встречу с местной диаспорой и чиновниками.
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