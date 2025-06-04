Песков о террористе из Челябинска: все будет сделано для раскрытия преступления

Силовые структуры сделают все возможное для раскрытия теракта в Иркутской и Мурманской областях. Так URA.RU ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о содействии казахстанских правоохранителей для задержания челябинца Артема Тимофеева, чьи фуры привезли БПЛА из Челябинска для атаки на регионы.
«Это скорее вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться», — подчеркнул Песков.
Предварительно, Тимофеев скрылся из Челябинска незадолго до атаки дронов по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях. Предполагают, что он вместе с женой пересек границу РФ и Казахстана.
БПЛА провезли через всю страну на фурах Тимофеева под видом сборных домов. Следователи буквально по частям разобрали склад в Челябинске, откуда стартовали большегрузы. Там нашли детали от дронов и взрывчатые вещества.
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