На складе в Челябинске, где собирали украинские дроны, нашли части БПЛА

На складе в Челябинске, на котором изготовляли дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области, нашли неиспользованные части БПЛА. Эксперты также выявили следы взрывчатых веществ в помещении, рассказал URA.RU источник.
«Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — рассказал источник.
Склад находится на Свердловском тракте, 28А. Уже несколько дней там работает оперативно-следственная группа. Посторонним вход запрещен. Запрет объясняют военной тайной. Силовики случившееся официально пока тоже не комментируют. URA.RU направило официальный запрос в Главное военное следственное управление РФ. Ответ ожидается.
Последним арендатором склада был уроженец Житомира Артем Тимофеев. Именно на его фурах БПЛА отправились в Мурманскую и Иркутскую области. Сам же Тимофеев скрылся из Челябинска. Сейчас он объявлен в розыск.
Водители фур не знали, что везут дроны. По всем накладным в кузовах находились сборные дома. Связь с отправителем они поддерживали через телефон. Когда большегрузы доехали до военных объектов — дроны начали вылетать из кузова. Дальнобойщики, ставшие свидетелями атаки, начали забрасывать БПЛА камнями, не дав им взлететь. Их хотят наградить.
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