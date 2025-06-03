На складе в Челябинске, где собирали украинские дроны, нашли части БПЛА

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На складе продолжаются следственные мероприятия
На складе продолжаются следственные мероприятия Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

На складе в Челябинске, на котором изготовляли дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области, нашли неиспользованные части БПЛА. Эксперты также выявили следы взрывчатых веществ в помещении, рассказал URA.RU источник.

«Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — рассказал источник.

Склад находится на Свердловском тракте, 28А. Уже несколько дней там работает оперативно-следственная группа. Посторонним вход запрещен. Запрет объясняют военной тайной. Силовики случившееся официально пока тоже не комментируют. URA.RU направило официальный запрос в Главное военное следственное управление РФ. Ответ ожидается.

Последним арендатором склада был уроженец Житомира Артем Тимофеев. Именно на его фурах БПЛА отправились в Мурманскую и Иркутскую области. Сам же Тимофеев скрылся из Челябинска. Сейчас он объявлен в розыск.

Водители фур не знали, что везут дроны. По всем накладным в кузовах находились сборные дома. Связь с отправителем они поддерживали через телефон. Когда большегрузы доехали до военных объектов — дроны начали вылетать из кузова. Дальнобойщики, ставшие свидетелями атаки, начали забрасывать БПЛА камнями, не дав им взлететь. Их хотят наградить.

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На складе в Челябинске, на котором изготовляли дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области, нашли неиспользованные части БПЛА. Эксперты также выявили следы взрывчатых веществ в помещении, рассказал URA.RU источник. «Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — рассказал источник. Склад находится на Свердловском тракте, 28А. Уже несколько дней там работает оперативно-следственная группа. Посторонним вход запрещен. Запрет объясняют военной тайной. Силовики случившееся официально пока тоже не комментируют. URA.RU направило официальный запрос в Главное военное следственное управление РФ. Ответ ожидается. Последним арендатором склада был уроженец Житомира Артем Тимофеев. Именно на его фурах БПЛА отправились в Мурманскую и Иркутскую области. Сам же Тимофеев скрылся из Челябинска. Сейчас он объявлен в розыск. Водители фур не знали, что везут дроны. По всем накладным в кузовах находились сборные дома. Связь с отправителем они поддерживали через телефон. Когда большегрузы доехали до военных объектов — дроны начали вылетать из кузова. Дальнобойщики, ставшие свидетелями атаки, начали забрасывать БПЛА камнями, не дав им взлететь. Их хотят наградить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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