В челябинском заксобрании обсудили вопрос контроля за усталостью водителей

В законодательном собрании Челябинской области на заседании комиссии по мониторингу автодорожной деятельности обсудили законодательную инициативу о контроле за усталостью водителей. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии Алексей Денисенко.
«На заседании комиссии депутат Госдумы РФ Олег Голиков обратил внимание на правовые аспекты реализации проектов в сфере дорожной деятельности. В частности, речь шла о законодательной инициативе по разработке федерального закона о контроле усталости водителей. Члены комиссии пришли к выводу, что интеллектуальные транспортные системы необходимо развивать, поскольку они направлены на решение общей главной задачи повышения безопасности на дорогах», — сообщил Денисенко.
Также на заседании комиссия обсудила с представителями региональных министерств, мэрии Челябинска и управления госавтоинспекции вопросы содержания улично-дорожной сети и качества дорожных работ и другие вопросы, связанные с безопасностью дорог. Это профилактика ДТП с участием детей, а также работа по повышению безопасности движения на федеральных трассах.
Кроме того, депутаты заксобрания обсудили научные разработки и кадровую подготовку в сфере безопасности дорожного движения. Как подчеркнул Денисенко, члены комиссии продолжат мониторить реализацию проектов по строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог, а также по развитию интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях.
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