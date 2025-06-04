Грибы обнаружены в районе деревни Криводанова
В Тюменской области обнаружились первые белые грибы. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По их словам, боровички были найдены в районе Криводанова.
«Первые боровички. Район Криводанова», — такое сообщение оставила тюменка Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
По словам любителей «тихой охоты», первые белые грибы начинают находить в Тюмени в августе — сентябре. В них, как правило, уже меньше червей в отличие от раннего урожая.
Первые белые грибы обнаружились в конце мая
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