В Тюменской области пошли белые грибы. Фото

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Грибы обнаружены в районе деревни Криводанова
Грибы обнаружены в районе деревни Криводанова Фото:

В Тюменской области обнаружились первые белые грибы. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По их словам, боровички были найдены в районе Криводанова.

«Первые боровички. Район Криводанова», — такое сообщение оставила тюменка Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

По словам любителей «тихой охоты», первые белые грибы начинают находить в Тюмени в августе — сентябре. В них, как правило, уже меньше червей в отличие от раннего урожая.

Первые белые грибы обнаружились в конце мая
Первые белые грибы обнаружились в конце мая
Фото:

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В Тюменской области обнаружились первые белые грибы. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По их словам, боровички были найдены в районе Криводанова. «Первые боровички. Район Криводанова», — такое сообщение оставила тюменка Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам любителей «тихой охоты», первые белые грибы начинают находить в Тюмени в августе — сентябре. В них, как правило, уже меньше червей в отличие от раннего урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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