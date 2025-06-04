РБК: Аренда квартир в Челябинске с начала 2025 года упала до 26 000 рублей

В Челябинске с начала 2025 года цены на долгосрочную аренду квартир снизились на 12,1% до 26 000 рублей в месяц. Мегаполис вошел с топ-3 городов с наиболее подешевевшим арендным жильем, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинск по снижению цен на долгосрочную аренду квартир опередили Волгоград и Ростов-на-Дону. В Волгограде медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в мае составила 25 000 рублей, что на 18,1% меньше, чем в начале 2025 года. В Ростове-на-Дону медианная стоимость аренды жилья снизилась на 12,2%, до 30 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс Аренда».
Аналитики снижение стоимости аренды квартир связывают с увеличением количества предложений аренды жилья и выходом на рынок квартир по наиболее дешевой стоимости. Там появились квартиры, которые собственники так и не смогли продать, в том числе и по причине высоких ипотечных ставок.
Также не стоит забывать, что в мае длинные выходные, а также о том, что приближается сезон отпусков. В этот период рынок менее активен, и владельцы квартир соглашаются на снижение стоимости аренды с целью быстрее найти жильцов.
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