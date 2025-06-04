NL: ребенок впал в кому из-за мармелада Haribo

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В одной из партий жевательных конфет от компании Haribo был выявлен каннабис
В одной из партий жевательных конфет от компании Haribo был выявлен каннабис Фото:

В городе Алмело в Нидерландах ребенок впал в кому после употребления жевательных конфет Haribo, в которых был обнаружен каннабис. Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на местную больницу.

«Маленький ребёнок, которому стало плохо после того, как он съел конфету Haribo, содержащую каннабис, находился в коме в больнице», — пишет NL Times. В одной из партий жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от компании Haribo был выявлен каннабис. После употребления этих сладостей двое детей были госпитализированы, один из них оказался в тяжелом состоянии и был переведен в специализированную клинику.

К настоящему моменту оба пострадавших ребенка чувствуют себя хорошо, сообщили представители медицинского учреждения. Больница отказалась раскрывать дополнительные подробности произошедшего. Полиция продолжает расследовать, каким образом наркотическое вещество оказалось в детских конфетах. Ведется проверка всей партии и анализируются возможные нарушения на производстве или в цепочке поставок.

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В городе Алмело в Нидерландах ребенок впал в кому после употребления жевательных конфет Haribo, в которых был обнаружен каннабис. Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на местную больницу. «Маленький ребёнок, которому стало плохо после того, как он съел конфету Haribo, содержащую каннабис, находился в коме в больнице», — пишет NL Times. В одной из партий жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от компании Haribo был выявлен каннабис. После употребления этих сладостей двое детей были госпитализированы, один из них оказался в тяжелом состоянии и был переведен в специализированную клинику. К настоящему моменту оба пострадавших ребенка чувствуют себя хорошо, сообщили представители медицинского учреждения. Больница отказалась раскрывать дополнительные подробности произошедшего. Полиция продолжает расследовать, каким образом наркотическое вещество оказалось в детских конфетах. Ведется проверка всей партии и анализируются возможные нарушения на производстве или в цепочке поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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