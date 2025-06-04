NL: ребенок впал в кому из-за мармелада Haribo

В городе Алмело в Нидерландах ребенок впал в кому после употребления жевательных конфет Haribo, в которых был обнаружен каннабис. Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на местную больницу.
«Маленький ребёнок, которому стало плохо после того, как он съел конфету Haribo, содержащую каннабис, находился в коме в больнице», — пишет NL Times. В одной из партий жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от компании Haribo был выявлен каннабис. После употребления этих сладостей двое детей были госпитализированы, один из них оказался в тяжелом состоянии и был переведен в специализированную клинику.
К настоящему моменту оба пострадавших ребенка чувствуют себя хорошо, сообщили представители медицинского учреждения. Больница отказалась раскрывать дополнительные подробности произошедшего. Полиция продолжает расследовать, каким образом наркотическое вещество оказалось в детских конфетах. Ведется проверка всей партии и анализируются возможные нарушения на производстве или в цепочке поставок.
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