На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков

В суде сообщили о протоколе по пропаганде наркотиков в отношении Виктории Бони
В отношении блогера Виктории Бони составлен протокол по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили представители суда.
«В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — уточнили в мировом судебном участке №184 города Москвы, их сообщение передает ТАСС. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду наркотических средств с использованием сети Интернет.
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