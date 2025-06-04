На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков

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В суде сообщили о протоколе по пропаганде наркотиков в отношении Виктории Бони
В суде сообщили о протоколе по пропаганде наркотиков в отношении Виктории Бони Фото:

В отношении блогера Виктории Бони составлен протокол по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили представители суда.

«В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — уточнили в мировом судебном участке №184 города Москвы, их сообщение передает ТАСС. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду наркотических средств с использованием сети Интернет. 

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В отношении блогера Виктории Бони составлен протокол по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили представители суда. «В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — уточнили в мировом судебном участке №184 города Москвы, их сообщение передает ТАСС. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду наркотических средств с использованием сети Интернет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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