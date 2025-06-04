МИД РФ: у Зеленского началась истерика после переговоров в Стамбуле

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Захарова рассказала о «хамских сентенциях» Зеленского в адрес делегации РФ
Захарова рассказала о «хамских сентенциях» Зеленского в адрес делегации РФ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский «зашелся в истерике» и позволял себе «хамские сентенции» по отношению к российской делегации, которая участвовала в переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этот раз он (Зеленский, — прим. URA.RU) опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — сказала Мария Захарова, рассказывая о высказываниях Зеленского по поводу переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Это заявление прозвучало в ходе брифинга, который публиковал telegram-канал МИД РФ. 

Захарова отметила, что Зеленский угрожал новыми террористическими ударами по России и оскорблял российскую делегацию. Твердая позиция последних также вывела из равновесия и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, подчеркнула Захарова, который призвал к новым санкциям.

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Украинский лидер Владимир Зеленский «зашелся в истерике» и позволял себе «хамские сентенции» по отношению к российской делегации, которая участвовала в переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этот раз он (Зеленский, — прим. URA.RU) опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — сказала Мария Захарова, рассказывая о высказываниях Зеленского по поводу переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Это заявление прозвучало в ходе брифинга, который публиковал telegram-канал МИД РФ.  Захарова отметила, что Зеленский угрожал новыми террористическими ударами по России и оскорблял российскую делегацию. Твердая позиция последних также вывела из равновесия и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, подчеркнула Захарова, который призвал к новым санкциям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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