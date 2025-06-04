МИД РФ: у Зеленского началась истерика после переговоров в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский «зашелся в истерике» и позволял себе «хамские сентенции» по отношению к российской делегации, которая участвовала в переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В этот раз он (Зеленский, — прим. URA.RU) опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — сказала Мария Захарова, рассказывая о высказываниях Зеленского по поводу переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Это заявление прозвучало в ходе брифинга, который публиковал telegram-канал МИД РФ.
Захарова отметила, что Зеленский угрожал новыми террористическими ударами по России и оскорблял российскую делегацию. Твердая позиция последних также вывела из равновесия и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, подчеркнула Захарова, который призвал к новым санкциям.
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