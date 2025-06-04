В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту нападения на водителя маршрутного такси, во время которого один из пассажиров ударил его бутылкой по голове. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области.
«Потерпевший рассказал, что в транспортное средство села компания молодых людей, которые вели себя агрессивно. На остановке „Дзержинского“, водитель попросил компанию покинуть салон, завязался словесный конфликт, в ходе которого один из молодых людей схватил стеклянную бутылку и ударил мужчину по голове», — указано в публикации тюменской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Молодой человек, причастный к нападению, признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ — причинение средней тяжести вреда здоровью. Тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.
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