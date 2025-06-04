«Регионы НАТО»: генсек присвоил альянсу Черное и Балтийское моря

Балтийское и Черное моря входят в зону ответственности Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — отметил Марк Рютте. Его слова приводит ТАСС.
Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о том, что действия Великобритании в Черном море могут свидетельствовать о ее притязаниях на этот регион. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящим и готова принимать необходимые меры для защиты своих интересов в акватории.
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