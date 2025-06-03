Компания из ХМАО с миллионными долгами по налогам раскрыла план выхода из кризиса

Фирма «Нефтесервис» — подрядчик нефтяных компаний из Нижневартовска (ХМАО), задолжавшая миллионы рублей налоговой, подготовила план выхода из тяжелой финансовой ситуации. Предприятие увеличит объем работ и повысит расценки, сообщил URA.RU представитель компании.
«Компания подготовила прогнозный план выхода из кризиса и финансовую модель восстановления, которые предполагают выход на устойчивую положительную рентабельность в течение 1,5–3 лет. Ведутся переговоры с заказчиками о повышении стоимости бригада-часа и переходе на раздельное ценообразование по транспортным услугам, что уже привело к приросту выручки», — сообщил источник агентства.
В компании объяснили, что миллиардный долг, о котором писали раньше, не подтвержден. Порядка 78 миллионов рублей составляют обязательства перед налоговой. Другие долги, по словам компании, пока только рассматриваются судом. Всего, по словам представителя компании, сумма требований кредиторов не превышает миллиард рублей.
«Нефтесервис» объясняет свои финансовые проблемы санкциями, ростом цен, нехваткой оборудования и сотрудников. До начала дела о банкротстве фирма подписала мировое соглашение с налоговой, но не смогла его выполнить из-за изменения экономической ситуации в стране и, как следствие, снижения выручки.
Сейчас компания пытается наладить работу. В 2024 году вернули часть уволенных работников, набрали новых, договорились с заказчиками о повышении расценок, чтобы получить больше дохода. Также руководство фирмы подняло зарплаты и продолжает искать квалифицированных сотрудников, в том числе из ближнего зарубежья.
Ранее URA.RU писало, что против компании начата процедура наблюдения в суде, назначен временный управляющий. В деле указаны требования кредиторов на сумму в несколько миллиардов рублей.
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