Кредиторы требуют со скандального нефтесервиса в ХМАО миллиарды рублей

Компания «Нефтесервис» из Нижневартовска (ХМАО) задолжала кредиторам более 6,7 миллиардов рублей. Они требуют банкротства предприятия, о чем свидетельствуют документы суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Суд принял исковые заявления кредиторов ООО „Нефтесервис“ о признании должника несостоятельным (банкротом), суд постановил заявление принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Сумма требований кредиторов 6,7 млрд ?», — говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении URA.RU.
В числе самых крупных исков — долги перед налоговой службой, которой предприятие задолжало более 1,5 миллиардов рублей. Также заявления в суд направили многочисленные партнеры. Эти кредиторы требуют взыскания долгов по договорам, связанным с поставками товаров и арендаторами недвижимости. Ситуация усугубляется задолженностью по исполнительным листам почти на 100 миллионов рублей.
Компания начала процесс банкротства в феврале 2025 года, когда суд удовлетворил заявление кредиторов о признании ее несостоятельной. Сейчас она проходит процедуру наблюдения.
Компания и ее владелица Екатерина Симакова связаны с несколькими громкими скандалами. Симакова была осуждена за дачу взятки в особо крупном размере. Она признала свою вину и вернула в бюджет более 860 миллионов рублей. Эти взятки она передавала чиновникам Пенсионного фонда России для обеспечения покровительства ее бизнесу. Более того, Симакова обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 миллионов рублей, что также привело к уголовному делу против нее.
Также ООО «Нефтесервис» фигурировал в ряде судебных разбирательств по невыплате заработной платы своим сотрудникам. Компания задолжала своим работникам более 154 миллионов рублей, что также привело к ряду судебных исков.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию для получения комментариев по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нефтесервис» находится в процессе банкротства. Заявление в суд подала налоговая инспекция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!