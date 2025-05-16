Кредиторы требуют со скандального нефтесервиса в ХМАО миллиарды рублей

Компания «Нефтесервис» из ХМАО погрязла в миллиардных долгах
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиарды рублей задолжала налоговой нефтесервисная компания из ХМАО
Миллиарды рублей задолжала налоговой нефтесервисная компания из ХМАО Фото:

Компания «Нефтесервис» из Нижневартовска (ХМАО) задолжала кредиторам более 6,7 миллиардов рублей. Они требуют банкротства предприятия, о чем свидетельствуют документы суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Суд принял исковые заявления кредиторов ООО „Нефтесервис“ о признании должника несостоятельным (банкротом), суд постановил заявление принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Сумма требований кредиторов 6,7 млрд ?», — говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении URA.RU.

В числе самых крупных исков — долги перед налоговой службой, которой предприятие задолжало более 1,5 миллиардов рублей. Также заявления в суд направили многочисленные партнеры. Эти кредиторы требуют взыскания долгов по договорам, связанным с поставками товаров и арендаторами недвижимости. Ситуация усугубляется задолженностью по исполнительным листам почти на 100 миллионов рублей.

Компания начала процесс банкротства в феврале 2025 года, когда суд удовлетворил заявление кредиторов о признании ее несостоятельной. Сейчас она проходит процедуру наблюдения.

Компания и ее владелица Екатерина Симакова связаны с несколькими громкими скандалами. Симакова была осуждена за дачу взятки в особо крупном размере. Она признала свою вину и вернула в бюджет более 860 миллионов рублей. Эти взятки она передавала чиновникам Пенсионного фонда России для обеспечения покровительства ее бизнесу. Более того, Симакова обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 миллионов рублей, что также привело к уголовному делу против нее.

Также ООО «Нефтесервис» фигурировал в ряде судебных разбирательств по невыплате заработной платы своим сотрудникам. Компания задолжала своим работникам более 154 миллионов рублей, что также привело к ряду судебных исков.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию для получения комментариев по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нефтесервис» находится в процессе банкротства. Заявление в суд подала налоговая инспекция.

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Компания «Нефтесервис» из Нижневартовска (ХМАО) задолжала кредиторам более 6,7 миллиардов рублей. Они требуют банкротства предприятия, о чем свидетельствуют документы суда, которые есть в распоряжении URA.RU. «Суд принял исковые заявления кредиторов ООО „Нефтесервис“ о признании должника несостоятельным (банкротом), суд постановил заявление принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Сумма требований кредиторов 6,7 млрд ?», — говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении URA.RU. В числе самых крупных исков — долги перед налоговой службой, которой предприятие задолжало более 1,5 миллиардов рублей. Также заявления в суд направили многочисленные партнеры. Эти кредиторы требуют взыскания долгов по договорам, связанным с поставками товаров и арендаторами недвижимости. Ситуация усугубляется задолженностью по исполнительным листам почти на 100 миллионов рублей. Компания начала процесс банкротства в феврале 2025 года, когда суд удовлетворил заявление кредиторов о признании ее несостоятельной. Сейчас она проходит процедуру наблюдения. Компания и ее владелица Екатерина Симакова связаны с несколькими громкими скандалами. Симакова была осуждена за дачу взятки в особо крупном размере. Она признала свою вину и вернула в бюджет более 860 миллионов рублей. Эти взятки она передавала чиновникам Пенсионного фонда России для обеспечения покровительства ее бизнесу. Более того, Симакова обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 миллионов рублей, что также привело к уголовному делу против нее. Также ООО «Нефтесервис» фигурировал в ряде судебных разбирательств по невыплате заработной платы своим сотрудникам. Компания задолжала своим работникам более 154 миллионов рублей, что также привело к ряду судебных исков. Агентство URA.RU направило запрос в компанию для получения комментариев по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нефтесервис» находится в процессе банкротства. Заявление в суд подала налоговая инспекция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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