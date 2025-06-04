Путин дал главе МЧС новое высокое звание

Главе МЧС России Александру Куренкову присвоено звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«Указ президента Российской Федерации о присвоении воинского звания Куренкову А. В.», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что главе МЧС РФ присвоено звание генерал-полковника.
Куренков стал министром по чрезвычайным ситуациям 25 мая 2022 года. Тогда он был в звании генерал-майора, после которого следует генерал-лейтенант, а далее — генерал-полковник.
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