Путин дал главе МЧС новое высокое звание

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника
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Куренкову присвоено звание генерал-полковника
Куренкову присвоено звание генерал-полковника Фото:

Главе МЧС России Александру Куренкову присвоено звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным

«Указ президента Российской Федерации о присвоении воинского звания Куренкову А. В.», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что главе МЧС РФ присвоено звание генерал-полковника.

Куренков стал министром по чрезвычайным ситуациям 25 мая 2022 года. Тогда он был в звании генерал-майора, после которого следует генерал-лейтенант, а далее — генерал-полковник.

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Главе МЧС России Александру Куренкову присвоено звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.  «Указ президента Российской Федерации о присвоении воинского звания Куренкову А. В.», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что главе МЧС РФ присвоено звание генерал-полковника. Куренков стал министром по чрезвычайным ситуациям 25 мая 2022 года. Тогда он был в звании генерал-майора, после которого следует генерал-лейтенант, а далее — генерал-полковник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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