Челябинцам в выходные расскажут про психологию развода и научат готовить мусаку. Афиша

04 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам расскажут, как пережить развод Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Челябинске на выходных, 7 и 8 июня, для жителей города пройдут фитнес-тренировки на свежем воздухе, концерты, семинары про разводы и киновечера с необычными фильмами. Гурманов порадуют кулинарные мастер-классы по приготовлению греческих и европейских блюд. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. В здоровом теле — здоровый дух В субботу, 7 июня, в 12:00 в парке Тищенко пройдет открытая тренировка по фитнесу. Комплекс упражнений рассчитан на любой уровень подготовки. Организаторы просят взять с собой удобную спортивную форму и воду. Участие бесплатное. А желающих начать день с бодрости зовут на утреннюю зарядку в тот же парк в 8:00 — она пройдет также 7 июня. (0+) На Пушкинский турнир просят приходить в спортивной обуви, которая не оставляет следов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для любителей настольного тенниса 7 июня, в 12:00 во дворце спорта «Электрометаллург» состоится Пушкинский турнир, посвященный 226-летию великого поэта. Участие стоит 300 рублей. (16+) Кулинарные мастер-классы (18+) В воскресенье, 8 июня, в 19:00 кулинарная студия «Пармезан» приглашает на мастер-класс «Греческий ужин». Участники приготовят салат с печеным перцем, мусаку с баклажанами и настоящую пахлаву. Стоимость — 2 350 рублей. В стоимость мастер-класса входят продукты для готовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этот же день в 14:00 в пространстве «Рататуй» можно научиться готовить изысканный ужин: салат с ростбифом, телячью щечку в красном вине и тирамису с матчей. Цена участия — 2 990 рублей. Психологический семинар (18+) В Публичной библиотеке 7 июня, в 15:00 пройдет бесплатный семинар на тему: «Психология разводов: понимание и принятие». Эксперты расскажут о стадиях переживания расставания, влиянии развода на самооценку и дадут практические советы о восстановлении. Фестиваль народной культуры На фестивале будут водить хороводы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселении Большая Медведица с 4 по 8 июня пройдет ежегодный международный фестиваль «Перволетье», посвященный возрождению народных традиций России. Гостей ждут хороводы, концерты с участием Николая Емелина, Степана Усача, группы «Крылья мечты» и других музыкантов, ярмарки и даже утренние зарядки. Билеты — от 3 900 рублей. Концерты и вечеринки (18+) В ресторане «Максимилианс» 7 июня, в 19:00 группа «Макинтош» исполнит хиты от 80-х до наших дней. Вход — 350 рублей. Там же состоится тематическая вечеринка с викторинами и песнями из фильмов. В тот же вечер в 20:00, в пабе Shamrock выступит кавер-группа «Железная открытка» — вход свободный при заказе из меню. Киномания (18+) Жителям города предлагают посмотреть кино с кошками Фото: Владимир Андреев © URA.RU В котокафе «Котофей» 7 июня с 20:00 до 23:00 пройдет киновечер с просмотром четвертого сезона «Love, Death + Robots», настольными играми и общением с котиками. Билет — 650 рублей. В киноцентре Оболенского в субботу, 7 июня, в 16:00 покажут фантастическую комедию «Микки 17» о колонисте, который бесконечно умирает и возрождается в новых телах. В воскресенье, 8 июня, в 14:00 можно бесплатно посмотреть фантастическую комедию «Заведи меня» о мире без эмоций, а в 17:00 — драму «Оценка» о будущем, где родительство строго контролируется государством. Посещение бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 7 и 8 июня, для жителей города пройдут фитнес-тренировки на свежем воздухе, концерты, семинары про разводы и киновечера с необычными фильмами. Гурманов порадуют кулинарные мастер-классы по приготовлению греческих и европейских блюд. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. В субботу, 7 июня, в 12:00 в парке Тищенко пройдет открытая тренировка по фитнесу. Комплекс упражнений рассчитан на любой уровень подготовки. Организаторы просят взять с собой удобную спортивную форму и воду. Участие бесплатное. А желающих начать день с бодрости зовут на утреннюю зарядку в тот же парк в 8:00 — она пройдет также 7 июня. (0+) Для любителей настольного тенниса 7 июня, в 12:00 во дворце спорта «Электрометаллург» состоится Пушкинский турнир, посвященный 226-летию великого поэта. Участие стоит 300 рублей. (16+) В воскресенье, 8 июня, в 19:00 кулинарная студия «Пармезан» приглашает на мастер-класс «Греческий ужин». Участники приготовят салат с печеным перцем, мусаку с баклажанами и настоящую пахлаву. Стоимость — 2 350 рублей. В этот же день в 14:00 в пространстве «Рататуй» можно научиться готовить изысканный ужин: салат с ростбифом, телячью щечку в красном вине и тирамису с матчей. Цена участия — 2 990 рублей. В Публичной библиотеке 7 июня, в 15:00 пройдет бесплатный семинар на тему: «Психология разводов: понимание и принятие». Эксперты расскажут о стадиях переживания расставания, влиянии развода на самооценку и дадут практические советы о восстановлении. В поселении Большая Медведица с 4 по 8 июня пройдет ежегодный международный фестиваль «Перволетье», посвященный возрождению народных традиций России. Гостей ждут хороводы, концерты с участием Николая Емелина, Степана Усача, группы «Крылья мечты» и других музыкантов, ярмарки и даже утренние зарядки. Билеты — от 3 900 рублей. В ресторане «Максимилианс» 7 июня, в 19:00 группа «Макинтош» исполнит хиты от 80-х до наших дней. Вход — 350 рублей. Там же состоится тематическая вечеринка с викторинами и песнями из фильмов. В тот же вечер в 20:00, в пабе Shamrock выступит кавер-группа «Железная открытка» — вход свободный при заказе из меню. В котокафе «Котофей» 7 июня с 20:00 до 23:00 пройдет киновечер с просмотром четвертого сезона «Love, Death + Robots», настольными играми и общением с котиками. Билет — 650 рублей. В киноцентре Оболенского в субботу, 7 июня, в 16:00 покажут фантастическую комедию «Микки 17» о колонисте, который бесконечно умирает и возрождается в новых телах. В воскресенье, 8 июня, в 14:00 можно бесплатно посмотреть фантастическую комедию «Заведи меня» о мире без эмоций, а в 17:00 — драму «Оценка» о будущем, где родительство строго контролируется государством. Посещение бесплатно.