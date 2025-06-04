Услышать город и деревню: афиша Пермского края на выходные

Пермь после богатого на фестивали прошлого уикэнда и перед празднованием Дня города отдыхает. Крупных мероприятий в формате open-air в ближайшие выходные 7-8 июня не предвидится. Но интересные занятия есть. Кроме того, в Прикамье стартует масштабное празднование 100-летия Коми-Пермяцкого округа, что дает уникальную возможность познакомиться с культурой его жителей.
Услышать город
Команда пермского театр оперы и балета запускает 5 июня премьеру — музыкальный спектакль-променад «Городская сюита» (16+). Этот проект исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Это спектакль о внимании — к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе.
«Хотя в основе спектакля лежит музыка, в него органично вплетены настоящие истории горожан — людей с разным жизненным опытом. Например, в одном эпизоде рассказывается о юноше, который вырос в небольшой деревне и впервые попал в город, поступив в университет. Для него город — это огромная, звучащая машина, которая все время куда-то спешит. В другом — показан взгляд ребенка, который начинает познавать город с собственного дома, двора, квартала. Его восприятие меняется, развивается, становится все более точным — и, возможно, даже опережает взрослое», — рассказал замысел композитор Андрей Платонов.
Стартует прогулка из фойе театра 5, 6, 7, и 12 июня.
В гости к коми-пермякам
«Синва на Иньве». Уникальный концерт с таким названием 7 июня в селе Верх-Иньва даст камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова. Он исполнит музыку Александра Клещина, которую композитор написал специально для единственного спектакля-мюзикла на коми-пермяцком языке «Синва». Концерт прозвучат на живописном берегу реки Иньвы в 17:30.
«Сюжет мюзикла основан на легенде о появлении народа чудь и встрече Зарани, дочери бога Ен, и богатыря Пере. Спектакль был поставлен по пьесе коми-пермяцкого драматурга Марии Сторожевой „Дочь седого тумана“ несколько десятилетий назад, но затем постановку закрыли. Сейчас Петр Юрков создает музыкальные аранжировки на 12 номеров, написанных для спектакля», — рассказывают авторы проекта.
«Строча» — обрядовый праздник посвящен одноименному народному празднику («Троица» на коми-пермяцком) и проходит традиционно в деревне Кукушка Кочевского района. Гостей здесь ждут 8 июня в полдень на фестивальной поляне. Обряды, гадания, игры, музыка, песни, коми-пермяцкая кухня — все это непременные атрибуты праздника.
Больше фестивалей
В Кунгуре 7 июня с 13:00 стартует фестиваль «Ремесло», гости которого смогут на многочисленных мастер-классах выковать ложку, приготовить пряник и вырезать деревянную игрушку. В сквере имени Губкина соберутся мастера из Елабуги, Кудымкара, Лысьвы, Чернушки, Куеды, Октябрьского и Орды. В программе праздника экскурсии, музыка, «Кузнечная свадьба», выставка «Музей под открытым небом» от Кунгурского музея-заповедника.
В Губахе в полдень гостей ждут на традиционный Фестиваль одуванчиков. «Детей и взрослых ждут игры, сказки, мастер-классы, квесты, музыка природы, и конечно, одуванчиковые вкусности. В этом году мы расскажем про интересные пермские „места обитания“ одуванчика и чем эти места знамениты. А еще сплетем венок дружбы, заведем хоровод и споем „Каравай“ в честь пятого Дня рождения фестиваля», — рассказали организаторы. https://ura.news/news/1052942783
В селе Фоки 7 июня в 11:00 начнется гастрономический фестиваль «Курица или яйцо». Главным угощением для всех гостей станет «Большой бульон» — 400 литров наваристого супа, приготовленного на фестивальной поляне. Кулинарным хэдлайнером фестиваля станет именитый кулинар Павел Черников. На протяжении всего дня шеф-повар будет проводить кулинарные мастер-классы и состязания, а также готовить самые изысканные и необычные блюда.
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