Цена квадратного метра в челябинских новостройках превысила 153 000 рублей

В Челябинске за месяц стоимость квартир в новостройках выросла на 1,1% — до 153 626 рублей за квадратный метр. В среднем новое жилье в городе продается по 8 236 000 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске стоимость новостроек существенно не растет, но и не падает. Динамика сохраняется на уровне прошлого года. При этом площадь квартир продолжает сокращаться», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
За месяц больше всего цены на новое жилье увеличились в Нижнем Тагиле (9,8%), Череповце (9%), Владикавказе (2,5). Что касается столицы, то там цена квадрата поднялась на 0,4% — до 417 338 рублей. В среднем по российским городам «квадрат» подорожал на 0,7%, до 146 868 рублей.
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