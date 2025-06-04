Цена квадратного метра в челябинских новостройках превысила 153 000 рублей

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В среднем новые квартиры продаются по 8 236 000 рублей за объект
В среднем новые квартиры продаются по 8 236 000 рублей за объект Фото:

В Челябинске за месяц стоимость квартир в новостройках выросла на 1,1% — до 153 626 рублей за квадратный метр. В среднем новое жилье в городе продается по 8 236 000 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость новостроек существенно не растет, но и не падает. Динамика сохраняется на уровне прошлого года. При этом площадь квартир продолжает сокращаться», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

За месяц больше всего цены на новое жилье увеличились в Нижнем Тагиле (9,8%), Череповце (9%), Владикавказе (2,5). Что касается столицы, то там цена квадрата поднялась на 0,4% — до 417 338 рублей. В среднем по российским городам «квадрат» подорожал на 0,7%, до 146 868 рублей.

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В Челябинске за месяц стоимость квартир в новостройках выросла на 1,1% — до 153 626 рублей за квадратный метр. В среднем новое жилье в городе продается по 8 236 000 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость новостроек существенно не растет, но и не падает. Динамика сохраняется на уровне прошлого года. При этом площадь квартир продолжает сокращаться», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. За месяц больше всего цены на новое жилье увеличились в Нижнем Тагиле (9,8%), Череповце (9%), Владикавказе (2,5). Что касается столицы, то там цена квадрата поднялась на 0,4% — до 417 338 рублей. В среднем по российским городам «квадрат» подорожал на 0,7%, до 146 868 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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