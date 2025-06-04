Губернатор Махонин проинспектировал школы и спортобъекты в Кудымкаре

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 4 июня с рабочим визитом посетил Кудымкарский округ. Он ознакомился с состоянием образовательных и спортивных учреждений, а также проконтролировал завершение капитального ремонта гидротехнического сооружения водохранилища на реке Кува.
«Первой точкой визита стала школа №8 города Кудымкара. Там в 2024 году за счет средств краевого и муниципального бюджетов был проведен капремонт. В ходе работ были обновлены кровля, заменены окна, двери и напольные покрытия. В 2025 году в рамках проекта „Комфортный край“ запланировано также благоустройство прилегающей к школе территории, — сообщает сайт Правительства Пермского края.
В 2024 году в учреждении был также открыт центр образования «Точка роста» благодаря реализации нацпроекта. Здесь были отремонтированы кабинеты естественно-научной направленности, информатики, технологий и робототехники, а также закуплено современное оборудование.
В школе активно развиваются детские общественные объединения. Так, в 2017 году здесь был создан первый в Кудымкаре юнармейский отряд «Патриоты». А в 2023 году начало работу первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Оно в 2024 году стало призером всероссийского конкурса и вошло в число двух тысяч лучших отделений страны.
На выделенные из призового фонда 300 тысяч рублей в школе приобрели мебель и оборудование для центра детских инициатив. Особое внимание в образовательном учреждении уделяется сохранению коми-пермяцкой культуры и родного языка: к 100-летию округа оформлено тематическое пространство.
Губернатор также ознакомился с новыми объектами спортивной инфраструктуры. В частности, со скейт-парком и памп-треком, построенными на территории детско-юношеской спортивной школы в 2024 году в рамках региональной программы по развитию доступной спортивной среды. Глава региона отметил, что строительство спортплощадок было реализовано по инициативе самих учащихся.
Кроме того, муниципалитет продолжает развивать инфраструктуру для зимних видов спорта. В 2020 году на территории комплекса трамплинов «Парма» была построена модульная лыжная база и вакс-кабины по программе «Пермский край! На лыжи». В 2025 году планируется возведение лыжероллерной трассы для спортсменов.
Глава региона отметил, что будущая трасса будет востребована как среди спортсменов, так и для проведения школьных занятий. Министерству спорта поручено создать условия для круглогодичного занятия физкультурой для жителей округа. Также в планах провести ремонт 40-метрового трамплина и закупить летнее оборудование для него. Помимо этого, губернатор дал поручение проработать возможность создания лыжного стадиона.
Еще одним пунктом программы рабочего визита стало водохранилище на реке Кува, сооруженное в XIX веке. В 2025 году по поручению главы Прикамья здесь завершен капремонт гидротехнического сооружения, вызванный необходимостью устранения последствий экстремального паводка 2016 года. В настоящее время гидротехническое сооружение готово выполнять функции напорного объекта и обеспечивает формирование водохранилища. Администрация округа приступила к наполнению водоема. Параллельно ведутся работы по очистке воды от мусора, поднятого при наполнении. Завершение всех мероприятий ожидается до конца текущей недели.
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