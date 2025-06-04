Зеленский заявил, что не воспринимает российский меморандум всерьез

Украинский лидер Владимир Зеленский не воспринимает всерьез тот меморандум, который предоставила Киеву Москва. Об этом заявил президент Украины.
«Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ с условиями перемирия и мира», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, отрывок из которого опубликован в его telegram-канале. Он отметил, что условия этого меморандума якобы являются ультиматумом для Украины.
Ранее были обнародованы тексты меморандумов России и Украины. Меморандум РФ описывает необходимость достижения всех заявленных ранее целей СВО и выполнения Киевом тех требований, о котором российская сторона уведомляла не раз: вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, отказ Украины от вступления в НАТО и признание ею безъядерного и внеблокового статуса
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