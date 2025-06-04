Зеленский заявил, что не воспринимает российский меморандум всерьез

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский несерьезно относится к меморандуму России
Зеленский несерьезно относится к меморандуму России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский не воспринимает всерьез тот меморандум, который предоставила Киеву Москва. Об этом заявил президент Украины.

«Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ с условиями перемирия и мира», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, отрывок из которого опубликован в его telegram-канале. Он отметил, что условия этого меморандума якобы являются ультиматумом для Украины.

Ранее были обнародованы тексты меморандумов России и Украины. Меморандум РФ описывает необходимость достижения всех заявленных ранее целей СВО и выполнения Киевом тех требований, о котором российская сторона уведомляла не раз: вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, отказ Украины от вступления в НАТО и признание ею безъядерного и внеблокового статуса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский не воспринимает всерьез тот меморандум, который предоставила Киеву Москва. Об этом заявил президент Украины. «Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ с условиями перемирия и мира», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, отрывок из которого опубликован в его telegram-канале. Он отметил, что условия этого меморандума якобы являются ультиматумом для Украины. Ранее были обнародованы тексты меморандумов России и Украины. Меморандум РФ описывает необходимость достижения всех заявленных ранее целей СВО и выполнения Киевом тех требований, о котором российская сторона уведомляла не раз: вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, отказ Украины от вступления в НАТО и признание ею безъядерного и внеблокового статуса
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...