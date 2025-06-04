В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, его подозревают в получении взяток.
«Установлено, что должностное лицо, преследуя корыстные цели, получило от учредителя подрядной коммерческой структуры денежные средства более 1 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при заключении контрактов по капитальному ремонту средств электрохимической защиты газопроводов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении инженера возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В пресс-службе СКР по региону отметили, что в настоящее время по месту работы и жительства инженера проведены обысковые мероприятия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.
URA.RU пыталось связаться с АО «Газпром газораспределение Челябинск». Там на звонок не ответили.
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