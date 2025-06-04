В Челябинске ФСБ задержала топ-менеджера Газпрома Шмидта. Видео

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ФСБ задержала инженера по подозрению в получении взятки
ФСБ задержала инженера по подозрению в получении взятки Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, его подозревают в получении взяток.

«Установлено, что должностное лицо, преследуя корыстные цели, получило от учредителя подрядной коммерческой структуры денежные средства более 1 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при заключении контрактов по капитальному ремонту средств электрохимической защиты газопроводов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении инженера возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В пресс-службе СКР по региону отметили, что в настоящее время по месту работы и жительства инженера проведены обысковые мероприятия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

URA.RU пыталось связаться с АО «Газпром газораспределение Челябинск». Там на звонок не ответили.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали заместителя  главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, его подозревают в получении взяток. «Установлено, что должностное лицо, преследуя корыстные цели, получило от учредителя подрядной коммерческой структуры денежные средства более 1 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при заключении контрактов по капитальному ремонту средств электрохимической защиты газопроводов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении инженера возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В пресс-службе СКР по региону отметили, что в настоящее время по месту работы и жительства инженера проведены обысковые мероприятия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается. URA.RU пыталось связаться с АО «Газпром газораспределение Челябинск». Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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