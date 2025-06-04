Массу нарушений нашли в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге

В 62 магазинах «Светофор» Свердловской области Россельхознадзор нашел нарушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверку в магазинах сети проводили с 24 апреля по 3 июня
Проверку в магазинах сети проводили с 24 апреля по 3 июня Фото:

Россельхознадзор с 24 апреля по 3 июня устроил проверки в магазинах «Светофор» Екатеринбурга и области, в ходе которых нашел массу нарушений. Их зафиксировали в 62 точках, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Обнаружена мясная продукция, которая хранилась в несоответствующих условиях. Полуфабрикаты на складах хранились навалом, продукция контактировала с окружающими предметами, в результате происходит загрязнение продукции. В некоторых точках сети продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением прослеживаемости и с не подтвержденными качеством и безопасностью», — пояснили там.

Вместе с этим специалисты отобрали образцы продукции и направили их на исследования. Они показали нарушения в составе сливочного масла и плавленого сыра. За все нарушения на ООО «Торгсервис 66» составили ряд административных протоколов.

Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу.

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Россельхознадзор с 24 апреля по 3 июня устроил проверки в магазинах «Светофор» Екатеринбурга и области, в ходе которых нашел массу нарушений. Их зафиксировали в 62 точках, рассказали в пресс-службе ведомства. «Обнаружена мясная продукция, которая хранилась в несоответствующих условиях. Полуфабрикаты на складах хранились навалом, продукция контактировала с окружающими предметами, в результате происходит загрязнение продукции. В некоторых точках сети продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением прослеживаемости и с не подтвержденными качеством и безопасностью», — пояснили там. Вместе с этим специалисты отобрали образцы продукции и направили их на исследования. Они показали нарушения в составе сливочного масла и плавленого сыра. За все нарушения на ООО «Торгсервис 66» составили ряд административных протоколов. Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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