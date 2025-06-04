Массу нарушений нашли в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге

Россельхознадзор с 24 апреля по 3 июня устроил проверки в магазинах «Светофор» Екатеринбурга и области, в ходе которых нашел массу нарушений. Их зафиксировали в 62 точках, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Обнаружена мясная продукция, которая хранилась в несоответствующих условиях. Полуфабрикаты на складах хранились навалом, продукция контактировала с окружающими предметами, в результате происходит загрязнение продукции. В некоторых точках сети продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением прослеживаемости и с не подтвержденными качеством и безопасностью», — пояснили там.
Вместе с этим специалисты отобрали образцы продукции и направили их на исследования. Они показали нарушения в составе сливочного масла и плавленого сыра. За все нарушения на ООО «Торгсервис 66» составили ряд административных протоколов.
Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!