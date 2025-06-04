Священник РПЦ Стеняев объяснил продажу святой воды без маркировки в пермских храмах

Приобретение воды в храмах не является покупкой — это пожертвование прихожан. При этом прихожане покупают не саму воду, а бутылки, объяснил URA.RU протоиерей РПЦ, писатель и богослов Олег Стеняев. Священник таким образом прокомментировал судебный иск юристки и блогера Ирины Пономаревой, поданный ею к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию.
«Святая вода [в церкви] не продается. Может продаваться только тара для святой воды. Это [покупка прихожанами воды относится] к вопросу о добровольных пожертвованиях», — пояснил агентству Стеняев. Он также отметил, что, зачастую граждане «ввязываются в судебные процессы» с церковью, не разобравшись «в том или ином вопросе». Прежде, чем идти в суд, Стеняев советует консультироваться с юристами, чтобы «не тратить ни свое, ни чужое время».
Пономарева подала в суд на митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. В исковом заявлении она пояснила, что в церкви ей продали освященную воду без маркировки. Также пермячка выяснила, что руководством епархии не проводятся личные приемы граждан. Пономарева усмотрела в этом «признаки административных правонарушений».
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