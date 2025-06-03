Скандальная пермская юристка подала в суд на митрополита из-за освященной воды

Пермская юристка Пономарева подала в суд на митрополита из-за освященной воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская юристка недовольна тем, что в церкви продают немаркированную воду
Пермская юристка недовольна тем, что в церкви продают немаркированную воду Фото:

Скандальная пермская юристка и блогер Ирина Пономарева решила судиться с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием. Как стало известно URA.RU, Пономарева недовольна тем, что в церкви ей продали бутылку освященной воды без маркировки, а также церковные товары без товарного чека и гарантийного талона.

«30 апреля купила в церкви за кассой полуторалитровую бутылку крещенской (освященной — прим. URA.RU) воды без маркировки и свечку. Ценника на товары не было, мне был предоставлен кассовый чек на 250 рублей без наименования товаров. Также приобрела кожаный ремень с молитвой „Живый в помощи вышнего“ за 1500 рублей и [заказала] молебен от коррупции в судах, полиции, прокуратуре, ФСБ, СК РФ, администрации губернатора за 300 рублей. Мне был предоставлен кассовый чек без наименования товаров, без товарного чека и гарантийного талона», — указала Пономарева.

Также пермячка провела «блогерское расследование», касающееся личных приемов митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием граждан. Юристка пришла к выводу, что они «отсутствуют» и усмотрела в этом «признаки административных правонарушений» сразу по нескольким статьям КоАП РФ. «О чем сообщено в полицию, подан иск в суд», — пояснила Пономарева.

Корреспондент агентства выяснил, что заявление пермячка подала в Ленинский районный суд Перми, его рассмотрение назначено на 25 июня. «Заявление она [Пономарева] подала как административное исковое, в суде его оформили как иск. Судебное заседание назначено на 25 июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. Агентство также направило запрос в Пермскую епархию, ответ к моменту опубликования материала в редакцию не поступил.

Пономарева не раз была замечена в судебных скандалах. В родном Оханске она устраивает бесконечные разборки с мэром Дмитрием Байдиным. Также юристка требовала запретить использование английского языка в государственных и муниципальных структурах.

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Скандальная пермская юристка и блогер Ирина Пономарева решила судиться с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием. Как стало известно URA.RU, Пономарева недовольна тем, что в церкви ей продали бутылку освященной воды без маркировки, а также церковные товары без товарного чека и гарантийного талона. «30 апреля купила в церкви за кассой полуторалитровую бутылку крещенской (освященной — прим. URA.RU) воды без маркировки и свечку. Ценника на товары не было, мне был предоставлен кассовый чек на 250 рублей без наименования товаров. Также приобрела кожаный ремень с молитвой „Живый в помощи вышнего“ за 1500 рублей и [заказала] молебен от коррупции в судах, полиции, прокуратуре, ФСБ, СК РФ, администрации губернатора за 300 рублей. Мне был предоставлен кассовый чек без наименования товаров, без товарного чека и гарантийного талона», — указала Пономарева. Также пермячка провела «блогерское расследование», касающееся личных приемов митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием граждан. Юристка пришла к выводу, что они «отсутствуют» и усмотрела в этом «признаки административных правонарушений» сразу по нескольким статьям КоАП РФ. «О чем сообщено в полицию, подан иск в суд», — пояснила Пономарева. Корреспондент агентства выяснил, что заявление пермячка подала в Ленинский районный суд Перми, его рассмотрение назначено на 25 июня. «Заявление она [Пономарева] подала как административное исковое, в суде его оформили как иск. Судебное заседание назначено на 25 июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. Агентство также направило запрос в Пермскую епархию, ответ к моменту опубликования материала в редакцию не поступил. Пономарева не раз была замечена в судебных скандалах. В родном Оханске она устраивает бесконечные разборки с мэром Дмитрием Байдиным. Также юристка требовала запретить использование английского языка в государственных и муниципальных структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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