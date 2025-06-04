Мединский: на переговорах Россия призвала Украину идти к миру, а не к перемирию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединский заявил, что Россия призвала Украину искать мира, а не перемирия
Мединский заявил, что Россия призвала Украину искать мира, а не перемирия Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия призвала Украину выработать условия мира, а не перемирия. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. 

«Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия», — сообщил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Переговоры в Стамбуле начались 2 июня, в ходе них российская и украинская делегация договорились об обмене военнопленными, выдаче тяжело больных и молодых и другом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия призвала Украину выработать условия мира, а не перемирия. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.  «Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия», — сообщил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Переговоры в Стамбуле начались 2 июня, в ходе них российская и украинская делегация договорились об обмене военнопленными, выдаче тяжело больных и молодых и другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...