Мединский: на переговорах Россия призвала Украину идти к миру, а не к перемирию

Россия призвала Украину выработать условия мира, а не перемирия. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия», — сообщил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Переговоры в Стамбуле начались 2 июня, в ходе них российская и украинская делегация договорились об обмене военнопленными, выдаче тяжело больных и молодых и другом.
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