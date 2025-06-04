04 июня 2025

В районах Тюмени на две недели отключили горячую воду

В Тюмени отключили горячую воду в Восточном районе, Патрушево и Слободе
© Служба новостей «URA.RU»
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Без горячей воды останутся три крупных района города
Без горячей воды останутся три крупных района города Фото:

В Тюмени жители Восточного района, Тюменской слободы и Патрушево временно остались без горячей воды в связи со вторым этапом гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает официальный сайт компании УСТЭК.

«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — второй этап: с 5 по 18 июня», — говорится в сообщении компании. Первый этап опрессовок завершился 2 июня.

Под ограничения попали дома, расположенные на улицах Широтной, Федюнинского, Станционной, Энергостроителей, Павла Шарова, Червишевском и Московском трактах, Фармана Салманова, Кремлевской, Монтажников и Пермякова. На сайте УСТЭК опубликован полный перечень адресов, где временно прекратится подача горячей воды. Остальные этапы опрессовок пройдут в другие сроки в течение лета.

  • с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
  • с 7 по 18 июля — центр;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

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В Тюмени жители Восточного района, Тюменской слободы и Патрушево временно остались без горячей воды в связи со вторым этапом гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает официальный сайт компании УСТЭК. «Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — второй этап: с 5 по 18 июня», — говорится в сообщении компании. Первый этап опрессовок завершился 2 июня. Под ограничения попали дома, расположенные на улицах Широтной, Федюнинского, Станционной, Энергостроителей, Павла Шарова, Червишевском и Московском трактах, Фармана Салманова, Кремлевской, Монтажников и Пермякова. На сайте УСТЭК опубликован полный перечень адресов, где временно прекратится подача горячей воды. Остальные этапы опрессовок пройдут в другие сроки в течение лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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