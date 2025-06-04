Бастрыкин заявил об операции по обезвреживанию диверсантов в Брянской области

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Бастрыкин заявил о том, что в мае ФСБ, Росгвардии, МВД и МО провели операцию по обезвреживанию ДРГ
Бастрыкин заявил о том, что в мае ФСБ, Росгвардии, МВД и МО провели операцию по обезвреживанию ДРГ Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Силовые структуры России в конце мая провели в Брянской области совместную операцию по поиску украинской диверсионно-разведывательной группы, в результате которой был обнаружен схрон с 13 килограммами пластида и управляющими блоками украинского производства. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Правоохранительными органами: ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведанной группы», — сообщил Александр Бастрыкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». В ходе операции, 22 мая в районе деревни Микишево сотрудники силовых ведомств обнаружили тайник, в котором находились взрывчатое вещество — пластид массой 13 килограммов, а также управляющие блоки ЛОРа украинского производства. По данным Следственного комитета, подобные устройства обычно используют спецслужбы Украины для организации диверсий на территории России.

Теракт в Брянской области произошел 2 июня. Тогда Киев взорвал три бомбы на мосту, что привело к его обрушению на ж/д пути в тот момент, когда там проходил пассажирский поезд. Семь человек погибли, 35 были ранены. Бастрыкин сообщал, что СК определил места установки бомб, а также их украинское происхождение.

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Силовые структуры России в конце мая провели в Брянской области совместную операцию по поиску украинской диверсионно-разведывательной группы, в результате которой был обнаружен схрон с 13 килограммами пластида и управляющими блоками украинского производства. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Правоохранительными органами: ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведанной группы», — сообщил Александр Бастрыкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». В ходе операции, 22 мая в районе деревни Микишево сотрудники силовых ведомств обнаружили тайник, в котором находились взрывчатое вещество — пластид массой 13 килограммов, а также управляющие блоки ЛОРа украинского производства. По данным Следственного комитета, подобные устройства обычно используют спецслужбы Украины для организации диверсий на территории России. Теракт в Брянской области произошел 2 июня. Тогда Киев взорвал три бомбы на мосту, что привело к его обрушению на ж/д пути в тот момент, когда там проходил пассажирский поезд. Семь человек погибли, 35 были ранены. Бастрыкин сообщал, что СК определил места установки бомб, а также их украинское происхождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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