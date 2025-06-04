Новый ректор УрФУ отложил кадровые чистки: причина

Перестановки в руководстве УрФУ, связанные со сменой ректора, начнутся лишь по завершении приемной кампании — то есть не раньше осени. На это указывает комментарий возглавившего вуз Ильи Обабкова для URA.RU.
Он рассказал, что продлил контракты всем без исключения проректорам (всего их девять) до октября. «В УрФУ сильная управленческая команда. Продолжение [ее] работы в университете — это и мое желание как руководителя, и желание моих коллег. В связи с тем, что сегодня перед университетом стоит традиционная задача провести выпускную и приемную кампании на высоком уровне, мы приняли решение реализовать ее существующей командой. Все контракты продлены до октября», — объяснил Обабков.
В качестве исполняющего обязанности ректора его представили 30 мая — на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева. Обабков сменил Виктора Кокшарова, который был ректором 15 лет и теперь стал президентом УрФУ. Конкурентом Обабкова в борьбе за высокую должность считался первый проректор по экономике Даниил Сандлер.
Обабкову 49 лет. С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ (легендарный радиофак).
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