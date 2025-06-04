В Тюмени остановят котлы крупнейшей ТЭЦ

Тюменское правительство согласовало ремонтные работы на ТЭЦ-2
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Ремонт трубы ТЭЦ-2 синхронизировали с опрессовками
Ремонт трубы ТЭЦ-2 синхронизировали с опрессовками Фото:

В Тюмени на две недели остановят котлы ТЭЦ-2. Ремонтные работы согласованы региональными властями, сообщает информационный центр правительства области.

«Работы на ТЭЦ-2 синхронизированы с опрессовками сетей в южных районах города Тюмени. Горячее водоснабжение остальных районов будет обеспечено от ТЭЦ-1. На время ремонта ТЭЦ-2 энергосистема Тюменской области будет работать в особом формате электроснабжения: в вынужденном режиме. Это позволит нивелировать последствия отключения крупного источника генерации и минимизировать риски возможных отключений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонту подвергнут корпус дымовой трубы, такие работы возможны только при полной остановке станции. «Мы говорим о временном менее надёжном режиме работы нашей энергосистемы, в рамках которого, в случае возникновения серьёзных дополнительных аварийных отключений, может произойти обесточивание какого-то объёма нагрузки», — приводит инфоцентр слова заместителя губернатора региона Павла Перевалова.

Дополнительно сообщается, что предварительно был выполнен осмотр воздушных линий и электросетевого оборудования, устройств релейной защиты. Плановые работы и переключения были перенесены. Бригады готовы выполнять аварийное прикрытие.

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В Тюмени на две недели остановят котлы ТЭЦ-2. Ремонтные работы согласованы региональными властями, сообщает информационный центр правительства области. «Работы на ТЭЦ-2 синхронизированы с опрессовками сетей в южных районах города Тюмени. Горячее водоснабжение остальных районов будет обеспечено от ТЭЦ-1. На время ремонта ТЭЦ-2 энергосистема Тюменской области будет работать в особом формате электроснабжения: в вынужденном режиме. Это позволит нивелировать последствия отключения крупного источника генерации и минимизировать риски возможных отключений», — говорится в сообщении. Отмечается, что ремонту подвергнут корпус дымовой трубы, такие работы возможны только при полной остановке станции. «Мы говорим о временном менее надёжном режиме работы нашей энергосистемы, в рамках которого, в случае возникновения серьёзных дополнительных аварийных отключений, может произойти обесточивание какого-то объёма нагрузки», — приводит инфоцентр слова заместителя губернатора региона Павла Перевалова. Дополнительно сообщается, что предварительно был выполнен осмотр воздушных линий и электросетевого оборудования, устройств релейной защиты. Плановые работы и переключения были перенесены. Бригады готовы выполнять аварийное прикрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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