В Тюмени остановят котлы крупнейшей ТЭЦ

В Тюмени на две недели остановят котлы ТЭЦ-2. Ремонтные работы согласованы региональными властями, сообщает информационный центр правительства области.
«Работы на ТЭЦ-2 синхронизированы с опрессовками сетей в южных районах города Тюмени. Горячее водоснабжение остальных районов будет обеспечено от ТЭЦ-1. На время ремонта ТЭЦ-2 энергосистема Тюменской области будет работать в особом формате электроснабжения: в вынужденном режиме. Это позволит нивелировать последствия отключения крупного источника генерации и минимизировать риски возможных отключений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонту подвергнут корпус дымовой трубы, такие работы возможны только при полной остановке станции. «Мы говорим о временном менее надёжном режиме работы нашей энергосистемы, в рамках которого, в случае возникновения серьёзных дополнительных аварийных отключений, может произойти обесточивание какого-то объёма нагрузки», — приводит инфоцентр слова заместителя губернатора региона Павла Перевалова.
Дополнительно сообщается, что предварительно был выполнен осмотр воздушных линий и электросетевого оборудования, устройств релейной защиты. Плановые работы и переключения были перенесены. Бригады готовы выполнять аварийное прикрытие.
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