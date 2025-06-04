«Тренирую детей, а потом себя»: главный силач ХМАО собирается побить рекорд на престижном турнире в Москве

Александр Зинец: планирую установить новый рекорд на престижном турнире в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Зинец будет участвовать на международном спортивном турнире в Москве
Александр Зинец будет участвовать на международном спортивном турнире в Москве Фото:

Спортсмен из Лянтора (ХМАО) Александр Зинец, который дважды подтвердил звание сильнейшего в Югре, будет бороться за главный приз в 12,5 миллионов рублей на международном фестивале силовых видов спорта «Pride Sport Fest» в Москве. Об этом URA.RU рассказал сам силач.

«Я буду поднимать становую тягу — будет два зачета по максимально поднятому весу. Планирую поднять 400 кг в классическом варианте без экипировки — это будет, на данный момент, рекорд в России. Также буду поднимать бревно над головой, нужно будет поднять эти 170 кг как можно больше раз за минуту», — поделился Зинец.

Сейчас спортсмен воспитывает детей в летнем лагере. «Днем тренирую детей, а вечером себя», — рассказывает он. Также силач признался, что ограничил себя в сладком, чтобы немного сбросить вес к соревнованиям.

Турнир под эгидой федераций WPFP и WRPF обещает стать крупнейшим событием 2025 года в мировом пауэрлифтинге. На фестивале соберется элита мирового и российского пауэрлифтинга: приедут иностранные атлеты, в том числе из Америки и Европы, также на турнире будет около 15 лучших тягунов России.

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Спортсмен из Лянтора (ХМАО) Александр Зинец, который дважды подтвердил звание сильнейшего в Югре, будет бороться за главный приз в 12,5 миллионов рублей на международном фестивале силовых видов спорта «Pride Sport Fest» в Москве. Об этом URA.RU рассказал сам силач. «Я буду поднимать становую тягу — будет два зачета по максимально поднятому весу. Планирую поднять 400 кг в классическом варианте без экипировки — это будет, на данный момент, рекорд в России. Также буду поднимать бревно над головой, нужно будет поднять эти 170 кг как можно больше раз за минуту», — поделился Зинец. Сейчас спортсмен воспитывает детей в летнем лагере. «Днем тренирую детей, а вечером себя», — рассказывает он. Также силач признался, что ограничил себя в сладком, чтобы немного сбросить вес к соревнованиям. Турнир под эгидой федераций WPFP и WRPF обещает стать крупнейшим событием 2025 года в мировом пауэрлифтинге. На фестивале соберется элита мирового и российского пауэрлифтинга: приедут иностранные атлеты, в том числе из Америки и Европы, также на турнире будет около 15 лучших тягунов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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