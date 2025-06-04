Адвокат экс-главы PR-кошелька властей ХМАО предъявил претензии суду

Адвокат экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой Александр Гусельников во время судебного заседания заявил о нарушении прав в отношении своего клиента. Гусельников отметил, что он и его подзащитная так и не были полностью ознакомлены с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.
«Прошу признать нарушением прав на защиту непредоставление обвиняемой Макеевой и ее защитникам предметов, признанных вещественными доказательствами», — заявил адвокат Гусельников на процессе. Среди предметов были телефон iPhone, жесткие диски, DVD и CD-диски.
Все эти предметы признаны вещдоками и найдены при обыске в жилище Владислава Чернова, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и «отмывании» денег при выполнении контрактов с бюджетными организациями. Чернов был представителем двух подрядчиков (ООО «Новая Венеция» и АНО «Содействие») при организации предвыборной викторины в 2018 году, которая закончилась коррупционным скандалом и стала причиной уголовного преследования Макеевой по делу о растрате и злоупотреблением полномочиями.
Именно Чернов дал против нее показания, однако подсудимая и ее адвокат уверены, что исследование его электронных носителей может пролить свет на это уголовное дело и доказать невиновность Макеевой. Однако до сих пор им не дали ознакомиться со всеми вещдоками, а ходатайство адвоката было отклонено. Судья отметил, что позже, в ходе процесса подсудимая и ее адвокат смогут с ними ознакомиться.
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