Жители ХМАО ринулись скупать импортные машины из-за падения курса доллара

В Югру возвращается тренд на покупку иномарок под заказ из-за рубежа. С началом падения курса доллара автолюбители стали активно покупать машины из стран Азии, Ближнего Востока и Америки. Можно ли на этом сэкономить и чего, в целом, ждать от авторынка в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы в интервью URA.RU с руководителем компании по привозу автомобилей из-за границы Ринатом Салахутдиновым.
- Ринат, правда ли, что падение курса доллара повлияло на число сделок по покупке иномарок под заказ?
- Действительно, в последнее время наблюдается тенденция к покупке авто под заказ из-за рубежа. И это связано, в том числе и с падением курса доллара. С более чем ста рублей он упал до 80. Соответственно, и цена машины для российского покупателя снизилась примерно на 20%. Плюс падение курса валют влияет и на цену растаможки, сопутствующие расходы. Поэтому, если речь идет о покупке машины, скажем, за миллион рублей, разница будет ощутимая по сравнению с началом года, когда доллар стоил более сотни рублей. Возможностью сэкономить в этот период активно и пользуются желающие получить авто напрямую из-за границы.
- Из каких стран в ХМАО в основном завозятся машины?
- Работаем с Южной Кореей, Китаем, с Арабскими Эмиратами и Америкой. С Европой сейчас ведем меньше дел из-за слишком высоких логистических издержек, хотя начальная цена машин там несколько ниже, чем в Азии. Но, напрямую, по понятным причинам, работать сейчас не получается, поэтому приходится прибегать к услугам посредников. К примеру, их помощь в приобретении машины в европейской стране обойдется в шесть тысяч евро, что, естественно, отражается на конечной стоимости автомобиля. Хотя, изначально цена в Европе вполне приемлемая.
- Вряд ли в Европе есть какие-то машины, которых нет в том же Китае или Корее...
- В Европе как раз таки выбор гораздо больше, если мы говорим о европейским марках. Да, в азиатских странах они есть. Но, к примеру, машин марки Volkswagen Touareg в Корее продается пять штук, а в Европе — сто. И в разных комплектациях. Цена, как сказал ранее, ниже, чем в Азии, но за счет накладных расходов такая покупка сейчас не выгодна.
- А если говорить про популярный нынче транспорт китайского или корейского атвопрома?
- Казалось бы, в Китае огромный рынок поддержанных авто и цены адекватны. Но, к покупке машины там надо отнестись крайне внимательно. Дело в том, что жители поднебесной относятся к автомобилю всего лишь как к средству передвижения, не особо заботясь о его ходовых, внешних характеристиках. Попросту говоря, машины они «убивают». Но при продаже, разумеется, никто об этом не рассказывает. Хитрят, идут на разные уловки, поэтому тут с транспортом с пробегом следует быть аккуратным.
Кроме того, имеет значение и климат — в некоторых северных регионах Китая и 30 градусов мороза бывает, и дожди, что тоже влияет на состояние машины. Поэтому предпочитаю возить из Китая новые автомобили.
А вот менталитет корейцев в этом смысле сильно отличается от китайского. Здесь, напротив, к транспорту относятся бережно. Часто пробег у машин маленький, а учитывая благоприятны погодные условия в стране, железо не подвержено коррозии, авто там живет дольше. К тому же, как правило, всегда обслуживается у дилера, все этапы фиксируются в систему. А за скручивание пробега в Корее есть даже уголовное наказание. Не в пример Китаю.
- При каких условиях покупка машины с пробегом напрямую из-за границы будет выгодной?
- Чем дороже автомобиль, тем выгоднее. Чтобы сэкономить, нужно обратить внимание на машины стоимостью минимум 2 миллиона рублей. Принцип такой: чем выше цена, тем экономически выгоднее приобретение за рубежом. В России стоимость однозначно будет выше даже с учетом различных сопутствующих затрат по доставке. К примеру, если итоговая цена с доставкой 2 миллиона, то в нашей стране точно такой же авто будет стоить минимум на 200 тысяч рублей дороже.
Если покупка за 10 миллионов, то в России аналогичная обойдется в 11,5-12 миллионов рублей. И это тоже одна из причин, почему люди снова возвращаются к покупке машин в других странах.
- Какие самые ходовые, самые популярные среди жителей ХМАО машины? Какие чаще заказывают?
- Традиционно, в почете немцы. Лидер BMW. Далее по популярности идут Audi и Mercedes. Это топ-3. Среди китайских брендов самая популярная Geely Monjaro. Очень активно растет спрос на Toyota, которые везем, в том числе из Китая. Буквально на днях забронировал для клиента новую Crown Kluger.
Вообще, японские, немецкие марки в Китае очень широко представлены. Правда, железо, отделка, комплектация этих машин, изготовленных внутри страны, отличается от чистых «японок» или «немцев». Нет уверенности в качестве, поэтому поклонники этих марок не торопятся брать их в Поднебесной.
Если говорить про корейские марки, то заказывают в основном бизнес-класс, типа Genesis и возрастом до трех лет. Их цена начинается от пяти миллионов рублей.
- Как долго ждать машину под заказ из-за границы — начиная от выбора и заканчивая получением ключей?
- Все зависит от бюджета и конкретного автомобиля. В среднем весь процесс подбора занимает 2-4 недели. Ну, а в договоре с момента оплаты до доставки машину указывается срок до 60 дней. Обычно все удается сделать быстрее. Есть заказы и на редкие машины, авто с определенными требованиями — к пробегу, например, цвету. Если критерии очень жесткие, процесс может затянуться и на несколько месяцев. В моей практике, до трех месяцев. Также нужно учитывать время года, зимой срок может увеличиваться из-за погодных условий.
- Какую гарантию получает покупатель при заказе машины из-за рубежа? Ведь вы, как поставщик, можете заранее максимум показать фото, видео автомобиля. А вдруг там есть технические неисправности, которых визуально не оценить?
- В этом смысле быть уверенным в покупке на сто процентов нельзя. Гарантию на техническое состояние автомобиля с пробегом, купленного на рынке за рубежом, не даст ни одна компания. Есть случаи, конечно, но там может быть какой-то минимум. Если, к примеру, двигатель «стукнет», вряд ли вам его починят или поменяют.
При этом, разумеется, при покупке мы делаем не только визуальный осмотр, обращаем внимание на ходовку, проверяем коробку передач, смотрим рулевые рейки, дефекты снаружи и внутри. После нашего заключения клиент самостоятельно принимает решение.
Кстати, есть машины с пробегом в идеальном состоянии. Привозил как-то авто, клиент попросил сразу резину поменять. Подняли ее и обнаружили ходовую практически как новую. Хотя пробег был 14 тысяч километров
- Можно проверить машины на этапе покупки на предмет их участия в ДТП, может, машина тонула или горела?
- Безусловно, когда выбираем автомобиль, мы видим, что за ДТП было и на какую сумму, что повреждено, заменено и так далее. Если клиент согласен на то, чтобы посмотреть машину после аварии, то без проблем. Хотя в основном мы выбираем на просмотр машины без участия в ДТП, либо с незначительными повреждениям, например, царапина на бампере.
- Всех пугает еще дополнительный утилизационный сбор, который стоит каких-то космических денег.
- Следует учесть утильсбор. Если машина ввозится для личного пользования, то 3400-5200 рублей в зависимости от возраста транспорта. Эта льготная сумма, но при условии, что в течение года авто останется в вашем владении. В случае, если машина ввозится для перепродажи, тогда сумма утильсбора зависит от объема двигателя. Если до двух литров, это 670 тысяч рублей, от двух до трех литров — 1 миллион 875 тысяч рублей.
- Можно ли дать прогноз по рынку иномарок в целом? Что будет с ценами на иномарки до конца года?
- Судя по всему, к осени доллар отвоюет позиции, соответственно, цена импортных машин под заказ из-за рубежа вырастет. Как следствие, спрос на заказы упадет. Но если у человека есть 5-7 миллионов рублей и выше, то ему сложно найти какую-то подходящую машину в России. Их мало, которые соответствуют предъявляемым к ним критериям. Сейчас дефицит автомобилей некитайских брендов.
Внутренний рынок поддержанных машин в стране сейчас просто стоит. Автокредиты слишком дорогие, люди не готовы брать деньги под такие проценты. Ситуация со спросом может начать меняться, когда ключевая ставка пойдет вниз, причем не на 2-3 пункта, а на 5-7, а это явно перспектива не одного-двух месяцев.
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