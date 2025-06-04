Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию вокруг Украины

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Шойгу посетил КНДР
Шойгу посетил КНДР Фото:

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провели переговоры. В ходе встречи политики обсудили ситуацию на Украине, актуальные мировые вызовы и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

«Ким Чен Ын и ... Сергей Шойгу на сегодняшней встрече в Пхеньяне обсудили Украину, другие мировые проблемы и развитие взаимодействия двух стран», — пишет ТАСС. Обсуждались также героические действия корейских солдат в ходе освобождения Курской области, а также их вклад в восстановление региона. Визит Шойгу в КНДР носил блиц-характер и занял пять часов.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках визита была предусмотрена официальная встреча с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Для участия во встрече глава Совбеза РФ преодолел маршрут через 12 часовых поясов менее чем за сутки. В столице КНДР российского министра встретили представители государственных структур.

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Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провели переговоры. В ходе встречи политики обсудили ситуацию на Украине, актуальные мировые вызовы и перспективы развития сотрудничества между двумя странами. «Ким Чен Ын и ... Сергей Шойгу на сегодняшней встрече в Пхеньяне обсудили Украину, другие мировые проблемы и развитие взаимодействия двух стран», — пишет ТАСС. Обсуждались также героические действия корейских солдат в ходе освобождения Курской области, а также их вклад в восстановление региона. Визит Шойгу в КНДР носил блиц-характер и занял пять часов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках визита была предусмотрена официальная встреча с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Для участия во встрече глава Совбеза РФ преодолел маршрут через 12 часовых поясов менее чем за сутки. В столице КНДР российского министра встретили представители государственных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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