Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию вокруг Украины

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провели переговоры. В ходе встречи политики обсудили ситуацию на Украине, актуальные мировые вызовы и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.
«Ким Чен Ын и ... Сергей Шойгу на сегодняшней встрече в Пхеньяне обсудили Украину, другие мировые проблемы и развитие взаимодействия двух стран», — пишет ТАСС. Обсуждались также героические действия корейских солдат в ходе освобождения Курской области, а также их вклад в восстановление региона. Визит Шойгу в КНДР носил блиц-характер и занял пять часов.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках визита была предусмотрена официальная встреча с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Для участия во встрече глава Совбеза РФ преодолел маршрут через 12 часовых поясов менее чем за сутки. В столице КНДР российского министра встретили представители государственных структур.
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