Байк валялся на асфальте
В Кургане на перекрестке улиц Куйбышева и Кравченко 4 июня мотоциклист попал в ДТП. После аварии он сумел самостоятельно встать на ноги. Об этом рассказали очевидцы.
«Авария с мотоциклистом на перекрестке Куйбышева-Кравченко», — сообщается в паблике «ЧП Курган». К сообщению прикреплено видео, на котором упавший с байка молодой человек встает и затем идет, пошатываясь. Рядом с местом ДТП стоят две иномарки.
В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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