«Встал, пошатнулся и пошел на своих ногах»: мотоциклист в Кургане попал в ДТП у перекрестка. Видео

На оживленном перекрестке в Кургане мотоциклист попал в аварию
© Служба новостей «URA.RU»
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Байк валялся на асфальте
Байк валялся на асфальте Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Куйбышева и Кравченко 4 июня мотоциклист попал в ДТП. После аварии он сумел самостоятельно встать на ноги. Об этом рассказали очевидцы.

«Авария с мотоциклистом на перекрестке Куйбышева-Кравченко», — сообщается в паблике «ЧП Курган». К сообщению прикреплено видео, на котором упавший с байка молодой человек встает и затем идет, пошатываясь. Рядом с местом ДТП стоят две иномарки.

В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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В Кургане на перекрестке улиц Куйбышева и Кравченко 4 июня мотоциклист попал в ДТП. После аварии он сумел самостоятельно встать на ноги. Об этом рассказали очевидцы. «Авария с мотоциклистом на перекрестке Куйбышева-Кравченко», — сообщается в паблике «ЧП Курган». К сообщению прикреплено видео, на котором упавший с байка молодой человек встает и затем идет, пошатываясь. Рядом с местом ДТП стоят две иномарки. В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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