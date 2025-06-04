Якушев дал напутствие участникам проекта «ПолитСтарт»

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Якушев рассказал, что «Единая Россия» запустила очное обучение участников проекта «ПолитСтарт»
Якушев рассказал, что «Единая Россия» запустила очное обучение участников проекта «ПолитСтарт» Фото:

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев дал напутствие участникам проекта «ПолитСтарт». К обучению допущены 100 человек, продемонстрировавших наиболее успешные и заметные результаты в ходе проведения кампаний предварительного голосования в различных регионах страны. Среди приглашенных на обучение — участники спецоперации, сообщили в пресс-службе ЕР.

«Мы будем вас сопровождать. Вы окунетесь в особенности депутатской работы и поймете, что это — непростая миссия. Предстоит серьезно потрудиться, чтобы в сентябре получить результат, на который мы с вами рассчитываем», — заявил Якушев, обратившись к участникам программы. Его слова приведены на сайте партии. Трехдневная образовательная программа проводится на площадке Высшей партийной школы в Москве. 

Секретарь Генсовета ЕР отдельно подчеркнул значимость работы с избирателями и напомнил о высокой ответственности, которую берут на себя будущие депутаты. Кроме того, Якушев обратился к участникам СВО, прошедшим процедуру предварительного голосования. В этом году победителями стали 827 бойцов СВО, и по итогам Единого дня голосования их число среди получивших мандаты может увеличиться по сравнению с прошлым годом.

Участники курса обратились к Якушеву с вопросами, касающимися организации муниципальных выборов, специфики процедуры предварительного голосования и других аспектов избирательного процесса. В завершение встречи Владимир Якушев подчеркнул значимость образовательных программ, реализуемых партией «Единая Россия». По словам секретаря Генсовета, здесь участники приобретут все необходимые навыки, которые в дальнейшем будут помогать работать на политическом поприще. «А чем сильнее подготовлены кадры, тем сильнее партия», — отметил Якушев.

В рамках образовательного модуля предусмотрены интерактивные лекции с участием экспертов по избирательным стратегиям, тренинги и практические занятия, а также встречи с политтехнологами и действующими депутатами. Среди приглашенных спикеров — Константин Костин (Фонд Развития Гражданского Общества), Алексей Чеснаков (Центр политической конъектуры), Виктор Потуремский (ИНСОМАР), а также заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев дал напутствие участникам проекта «ПолитСтарт». К обучению допущены 100 человек, продемонстрировавших наиболее успешные и заметные результаты в ходе проведения кампаний предварительного голосования в различных регионах страны. Среди приглашенных на обучение — участники спецоперации, сообщили в пресс-службе ЕР. «Мы будем вас сопровождать. Вы окунетесь в особенности депутатской работы и поймете, что это — непростая миссия. Предстоит серьезно потрудиться, чтобы в сентябре получить результат, на который мы с вами рассчитываем», — заявил Якушев, обратившись к участникам программы. Его слова приведены на сайте партии. Трехдневная образовательная программа проводится на площадке Высшей партийной школы в Москве.  Секретарь Генсовета ЕР отдельно подчеркнул значимость работы с избирателями и напомнил о высокой ответственности, которую берут на себя будущие депутаты. Кроме того, Якушев обратился к участникам СВО, прошедшим процедуру предварительного голосования. В этом году победителями стали 827 бойцов СВО, и по итогам Единого дня голосования их число среди получивших мандаты может увеличиться по сравнению с прошлым годом. Участники курса обратились к Якушеву с вопросами, касающимися организации муниципальных выборов, специфики процедуры предварительного голосования и других аспектов избирательного процесса. В завершение встречи Владимир Якушев подчеркнул значимость образовательных программ, реализуемых партией «Единая Россия». По словам секретаря Генсовета, здесь участники приобретут все необходимые навыки, которые в дальнейшем будут помогать работать на политическом поприще. «А чем сильнее подготовлены кадры, тем сильнее партия», — отметил Якушев. В рамках образовательного модуля предусмотрены интерактивные лекции с участием экспертов по избирательным стратегиям, тренинги и практические занятия, а также встречи с политтехнологами и действующими депутатами. Среди приглашенных спикеров — Константин Костин (Фонд Развития Гражданского Общества), Алексей Чеснаков (Центр политической конъектуры), Виктор Потуремский (ИНСОМАР), а также заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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