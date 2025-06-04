В Тюмени грузовик кузовом снес дорожную раму. Видео

В Тюмени грузовик снес дорожную раму на улице Монтажников
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На улице Монтажников грузовик кузовом зацепился за дорожную раму
На улице Монтажников грузовик кузовом зацепился за дорожную раму Фото:

В Тюмени на улице Монтажников грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения. Об этом сообщает портал 72.ru.

«На улице Монтажников грузовик зацепил дорожную раму. Часть конструкции упала на встречную полосу. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале 72.ru. 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Тюмени для получения дополнительной информации и подробностей инцидента. На момент публикации ответ ожидается. 

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В Тюмени на улице Монтажников грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения. Об этом сообщает портал 72.ru. «На улице Монтажников грузовик зацепил дорожную раму. Часть конструкции упала на встречную полосу. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале 72.ru.  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Тюмени для получения дополнительной информации и подробностей инцидента. На момент публикации ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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