На улице Монтажников грузовик кузовом зацепился за дорожную раму
В Тюмени на улице Монтажников грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения. Об этом сообщает портал 72.ru.
«На улице Монтажников грузовик зацепил дорожную раму. Часть конструкции упала на встречную полосу. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале 72.ru.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Тюмени для получения дополнительной информации и подробностей инцидента. На момент публикации ответ ожидается.
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