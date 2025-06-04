Ушаков объяснил, как будут проходить переговоры после обвинения Зеленского в терроризме

Помощник президента России Юрий Ушаков 4 июня рассказал, как будут выстраиваться коммуникации с Киевом после обвинения президента Украины Владимира Зеленского в терроризме. По словам Ушакова, несмотря на принятое в мире правило не вступать в переговоры с террористами, контакты по отдельным направлениям все же возможны.
«Правило не вести переговоры с террористами существует, вы знаете, как обычно поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям могут вестись переговоры, чтобы достичь необходимых результатов», — заявил Ушаков в ходе конференц-колла.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры невозможны с теми, кто опирается на методы террора. Так российский лидер ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры. В ходе встречи помощник президента Владимир Мединский доложил главе государства о результатах прошедших в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины. По словам Мединского, среди требований, выдвинутых украинской стороной, была организация личной встречи между Зеленским и Путиным.
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