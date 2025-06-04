04 июня 2025

СК: все фигуранты в деле со схваченным на вокзале Москвы бизнесменом установлены

© Служба новостей «URA.RU»
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СК держит вопрос на контроле
СК держит вопрос на контроле Фото:

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении мужчины возле Ярославского вокзала в Москве. Все фигуранты установлены. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

«Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Сообщение об этом опубликовано telegram-канале ведомства.

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Вячеславу Саксину представить доклад о текущем состоянии дела и уже выявленных обстоятельствах происшествия. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

На Ярославском вокзале в центре российской столицы группа неизвестных лиц задержала предпринимателя и блогера Арега Щепихина, после чего насильно поместила его в авто. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, о чем сообщили представители Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что информация о противоправных действиях в отношении гражданина на территории Ярославского вокзала была обнаружена в ходе мониторинга публикаций в социальных сетях.

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В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении мужчины возле Ярославского вокзала в Москве. Все фигуранты установлены. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба СК РФ. «Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Сообщение об этом опубликовано telegram-канале ведомства. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Вячеславу Саксину представить доклад о текущем состоянии дела и уже выявленных обстоятельствах происшествия. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства. На Ярославском вокзале в центре российской столицы группа неизвестных лиц задержала предпринимателя и блогера Арега Щепихина, после чего насильно поместила его в авто. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, о чем сообщили представители Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что информация о противоправных действиях в отношении гражданина на территории Ярославского вокзала была обнаружена в ходе мониторинга публикаций в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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