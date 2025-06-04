04 июня 2025

Россию избрали в один из ключевых органов ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия избрана до 2028 года
Россия избрана до 2028 года Фото:

Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) на период 2026–2028 годов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Для получения места в ЭКОСОС кандидатам требовалась поддержка не менее двух третей голосов при тайном голосовании. Россия претендовала на место от восточноевропейской региональной группы вместе с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, при этом на три вакантных места было выдвинуто пять стран.

По итогам голосования в состав Совета вошли Украина и Хорватия, получившие поддержку западных государств. Белоруссия и Северная Македония не смогли пройти по итогам выборов. Россия была избрана во втором туре голосования.

Кроме того, в новый состав ЭКОСОС войдут такие страны, как Туркменистан, Китай, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и ряд других государств. Новый состав Совета приступит к работе с 1 января 2026 года.

Экономический и Социальный Совет ООН является одним из основных органов организации, занимающимся вопросами международного сотрудничества в экономической и социальной сферах. Совет состоит из 54 государств-членов, которые избираются на трехлетний срок.

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Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) на период 2026–2028 годов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Для получения места в ЭКОСОС кандидатам требовалась поддержка не менее двух третей голосов при тайном голосовании. Россия претендовала на место от восточноевропейской региональной группы вместе с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, при этом на три вакантных места было выдвинуто пять стран. По итогам голосования в состав Совета вошли Украина и Хорватия, получившие поддержку западных государств. Белоруссия и Северная Македония не смогли пройти по итогам выборов. Россия была избрана во втором туре голосования. Кроме того, в новый состав ЭКОСОС войдут такие страны, как Туркменистан, Китай, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и ряд других государств. Новый состав Совета приступит к работе с 1 января 2026 года. Экономический и Социальный Совет ООН является одним из основных органов организации, занимающимся вопросами международного сотрудничества в экономической и социальной сферах. Совет состоит из 54 государств-членов, которые избираются на трехлетний срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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