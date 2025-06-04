Курганцы просят спасти котенка, который страдает в закрытой квартире

Жизнь котенка под угрозой
В Шадринске (Курганская область) в доме на улице Автомобилистов вот уже несколько дней кричит и страдает котенок в закрытой квартире. Жильцы просят освободить бедное животное. Об этом говорится в обращении.
«На улице Автомобилистов в доме №45 четвертые сутки плачет котенок. Никто не знает, где хозяева. Котенка очень жалко, помогите», — написано на сайте «Обратись».
В ответе представители мэрии сообщили, что спасательный отряд может вскрывать квартиру только по заявке полиции и в присутствии сотрудников правопорядка. Чиновники посоветовали жильцам звонить правоохранителям.
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