04 июня 2025

Курганцы просят спасти котенка, который страдает в закрытой квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь котенка под угрозой
Жизнь котенка под угрозой Фото:

В Шадринске (Курганская область) в доме на улице Автомобилистов вот уже несколько дней кричит и страдает котенок в закрытой квартире. Жильцы просят освободить бедное животное. Об этом говорится в обращении.

«На улице Автомобилистов в доме №45 четвертые сутки плачет котенок. Никто не знает, где хозяева. Котенка очень жалко, помогите», — написано на сайте «Обратись».

В ответе представители мэрии сообщили, что спасательный отряд может вскрывать квартиру только по заявке полиции и в присутствии сотрудников правопорядка. Чиновники посоветовали жильцам звонить правоохранителям.

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В Шадринске (Курганская область) в доме на улице Автомобилистов вот уже несколько дней кричит и страдает котенок в закрытой квартире. Жильцы просят освободить бедное животное. Об этом говорится в обращении. «На улице Автомобилистов в доме №45 четвертые сутки плачет котенок. Никто не знает, где хозяева. Котенка очень жалко, помогите», — написано на сайте «Обратись». В ответе представители мэрии сообщили, что спасательный отряд может вскрывать квартиру только по заявке полиции и в присутствии сотрудников правопорядка. Чиновники посоветовали жильцам звонить правоохранителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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