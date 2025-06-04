04 июня 2025

Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

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ЕС увеличит расходы на оборону
ЕС увеличит расходы на оборону Фото:
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Европейский союз одобрил возможность для государств — членов организации использовать 335 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, который был создан для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, на поддержку оборонных инициатив. Об этом сообщает издание Politico.

«Европейская комиссия подтвердила, что у стран есть время до августа 2026 года, чтобы достичь согласованных показателей и получить до 335 млрд евро в рамках Фонда устойчивости и восстановления. Также заявила, что теперь финансирование получат проекты, связанные с обороной», — рассказало Politico.

Изначально, в 2021 году, планировалось направить ресурсы Фонда восстановления и устойчивости преимущественно на проекты в области защиты климата и цифровизации. Как отмечает издание, решение о финансировании оборонных сфер свидетельствует о существенном изменении приоритетов Евросоюза по сравнению с периодом пандемии.

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Европейский союз одобрил возможность для государств — членов организации использовать 335 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, который был создан для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, на поддержку оборонных инициатив. Об этом сообщает издание Politico. «Европейская комиссия подтвердила, что у стран есть время до августа 2026 года, чтобы достичь согласованных показателей и получить до 335 млрд евро в рамках Фонда устойчивости и восстановления. Также заявила, что теперь финансирование получат проекты, связанные с обороной», — рассказало Politico. Изначально, в 2021 году, планировалось направить ресурсы Фонда восстановления и устойчивости преимущественно на проекты в области защиты климата и цифровизации. Как отмечает издание, решение о финансировании оборонных сфер свидетельствует о существенном изменении приоритетов Евросоюза по сравнению с периодом пандемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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