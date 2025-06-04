Памятник Александру Невскому установят в Перми за 7,5 млн рублей

В Перми памятник Александру Невскому могут установить 12 сентября 2025 года, при условии своевременного сбора средств. Об этом сообщил заместитель председателя ТОС «Центральный» Евгения Пермякова.
«Если средства не будут собраны, его открытие будет перенесено на следующий год. На установку памятника требуется более 7,5 млн рублей. Основная часть средств уйдет на заливку в бронзу — около 6 млн рублей, и на облицовку — 1 млн рублей», — сообщает издание «Текст» со ссылкой на Пермякова.
Дата выбрана не случайно — 12 сентября отмечается день памяти святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. Памятник высотой почти в семь метров планируют разместить в Кировском районе города, на улице Александра Невского. Согласно проекту, князь будет изображен в доспехах XII века, а на постаменте появится бронзовая лента с барельефами, иллюстрирующими моменты из жизни святого.
Ранее URA.RU сообщало, что члены Совета по топонимике отметили, что образ Невского — важная часть патриотического воспитания не только в Перми, но и по всей России, и поддержали проект установки памятника. Отмечается, что ТОС «Центральный», которое готово взять все расходы на себя.
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